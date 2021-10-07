Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,131 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,68 руб., максимальный - 72,46 руб. Было заключено 12480 сделок. Объем торгов составил 47489,21 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,7825 руб. за доллар США.

7 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3986 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,131 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 66962,034 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 165,817 млрд руб., или на...

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ДОМ.РФ приобрел в рамках оферты 14 млн 595,065 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 97,3%... Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 97,3%... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 17,54% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERMG15-5Y-001Р-469R на 175,389 млн рублей и 59,14% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_SBRBCI10-7Y-001Р-470R на 591,383, говорится в сообщениях банка. Номинальный объем каждого выпуска -... Номинальный объем каждого выпуска -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,3062 руб. Минимальный курс евро составил 82,885 руб., максимальный - 83,75 руб. Было заключено 8707 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,885 руб., максимальный - 83,75 руб. Было заключено 8707 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,0431 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,69 руб., максимальный - 72,475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,69 руб., максимальный - 72,475 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 317 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2003 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1196 руб., максимальный - 11,23 руб. Было заключено 492 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,1196 руб., максимальный - 11,23 руб. Было заключено 492 сделки.... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Регион Групп Лизинг" ("РГ Лизинг") серии 001Р-01 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-36506-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-36506-R-001P. Параметры... Параметры... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации АФК "Система" серии 001Р-23 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-23-01669-A-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-23-01669-A-001P. Параметры выпуска пока не... Параметры выпуска пока не... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне подъема мировых фондовых площадок в ожидании повышения лимита госдолга США, а также благодаря признакам улучшения отношений между США и Китаем. В четверг в Азии индексы вернулись к росту (японский Nikkei 225 вырос на... В четверг в Азии индексы вернулись к росту (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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Международная сеть PwC по итогам 2021 финансового года, завершившегося 30 июня, увеличила совокупную выручку на 4,9% - до $45,142 млрд по сравнению с $43,032 млрд годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе компании, прирост в местных валютах составил 2%. После... После... читать дальше

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Представители тепличной отрасли не исключают, что им придется обращаться к властям с просьбой о субсидировании резко возросших энергозатрат. Речь идет, прежде всего, о тепличных комплексах, которые используют досветку, заявил член правления Плодоовощного союза Гурий Шипов на... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту после первоначального снижения в ходе торгов в четверг. Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей - до 420,89 млн баррелей.... Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей - до 420,89 млн баррелей.... читать дальше

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Частные инвесторы покупают российские акции на фоне оттоков из ориентированных на Россию и EM фондов ETF, поднимая тем самым рынок, свидетельствуют материалы анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", по... читать дальше

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Германская почтово-логистическая компания Deutsche Post AG, работающая под маркой Deutsche Post DHL Group, планирует улучшить годовой прогноз прибыли до налоговых и процентных выплат (EBIT) и свободного денежного потока на фоне хороших показателей за третий квартал.... читать дальше

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Китай в январе-августе увеличил грузоперевозки автомобильным транспортом на 22,6% относительно того же периода прошлого года - до 25,32 млрд тонн, сообщает министерство транспорта страны. В том числе в августе показатель вырос на 5,8% и достиг 3,44 млрд тонн. Перевозка... Перевозка...

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Отток золота из мировых ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в сентябре составил 15,2 тонны на $830 млн, подсчитал World Gold Council (WGC). Снижение интереса к золоту, поясняет WGC, стало следствием роста ставок, укрепления доллара и динамики позиций на... читать дальше

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