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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 октября в размере 72,2854 руб.
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07 октября 2021 года 13:38
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 октября в размере 72,2854 руб.
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7 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 72,2854 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,28 коп. Это автоматическое сообщение.
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07 октября 2021 года 15:55
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 38 тыс. - до 326 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 364 тыс., тогда как первоначально сообщалось о 362... читать дальше
.07 октября 2021 года 15:46
Авиакомпания Red Wings планирует пассажиропоток по итогам 2021 года на уровне 3 млн человек, что почти соответствует показателю за "допандемийный" 2019 год, сообщил журналистам гендиректор компании Евгений Ключарев. "В этом году мы ожидаем вернуться к 2019 году, тогда мы... читать дальше
.07 октября 2021 года 15:37
Банк России зарегистрировал облигации МФК "Фордевинд" (Москва) 1-й серии со сроком обращения 3 года, сообщается на сайте регулятора. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00616-R. Объем займа пока не раскрывается. Выпуск будет размещен по закрытой... читать дальше
.07 октября 2021 года 15:30
В пятницу, 8 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $9,95 млн
В пятницу, 8 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $9,95 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.07 октября 2021 года 15:30
В пятницу, 8 октября, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 89,38 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.07 октября 2021 года 15:30
В пятницу, 8 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 4,38 млрд руб.
В пятницу, 8 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 4,38 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.07 октября 2021 года 15:23
Текущая степень консолидации игроков в онлайн-торговле, когда на долю крупнейших игроков приходится около трети рынка, является сбалансированной на этапе его становления, однако в дальнейшем потребуется контроль над соблюдением баланса долей крупных и более мелких игроков,... читать дальше
.07 октября 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3919 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,4432 руб. Минимальный курс евро составил 82,9975 руб., максимальный - 83,73 руб. Было заключено 2522... читать дальше
.07 октября 2021 года 15:08
ЦБ РФ с 8 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4086,92 (+8,04) руб./грамм; на серебро - 52,73 (+0,71) руб./грамм; на платину - 2291,49 (+82,03) руб./грамм; на палладий - 4420,3 (+1,37) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.07 октября 2021 года 15:07
Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года, объявили в Нобелевском комитете. В комитете отметили, что премия присуждается за "его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в... читать дальше
.07 октября 2021 года 14:58
Цены на жилье в Великобритании в сентябре увеличились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные консалтинговой компании Halifax (ипотечное подразделение Lloyds Banking Group). Это максимальный подъем более чем за четырнадцать лет - с февраля 2007 года.... читать дальше
.07 октября 2021 года 14:51
Объем онлайн торговли в РФ по итогам 2021 года может превысить 4 трлн рублей, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая в рамках форума Ecomference Rupost Retail Week. "Пять лет назад ее (объем онлайн-торговли) не дотягивал до триллиона рублей, а по итогам текущего... читать дальше
.07 октября 2021 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 49,31 пункта (1,182%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4221,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4238,71 (+1,61%) пункта,... читать дальше
.07 октября 2021 года 14:43
Доллар США опустился на торгах "Московской биржи" ниже отметки 72 рубля впервые с 16 июня. Курс доллара США составил 71,975 руб. в 14:20 мск, что на 41,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 83,255 руб., подешевев на 39,5 копейки к... читать дальше
.07 октября 2021 года 14:35
Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на торгах в четверг, последовав за динамикой американского фондового рынка. Биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования... читать дальше
.07 октября 2021 года 14:28
Кодекс корпоративного управления может быть скорректирован к 2024 году, причем не точечно, а концептуально, Банк России начинает "рефлексировать" на эту тему, заявила директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына в ходе форума "Корпоративные... читать дальше
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