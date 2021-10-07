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Объем промышленного производства в Германии в августе упал на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали снижение всего на 0,4%, сообщает Trading Economics. В июле... В июле... читать дальше

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Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка по РСБУ в январе-сентябре 2021 года вырос на 3,6% и составил 16,030 трлн руб. на 1 октября т.г. против 15,471 трлн руб. на 1 января 2021 года, говорится в сообщении кредитной организации. За сентябрь корпоративным клиентам... читать дальше

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Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ в январе-сентябре 2021 года увеличилась на 67,4%, или в 1,7 раза, - до 936,653 млрд рублей по сравнению с 559,412 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года, следует из сообщения банка. В сентябре Сбербанк заработал чистую... В сентябре Сбербанк заработал чистую... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 41,44 пункта (0,993%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4213,15 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 21,87 пункта (1,205%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 21,87 пункта (1,205%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ 5 октября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 14,9 млрд рублей. В период с 7 сентября по 6 октября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -... В период с 7 сентября по 6 октября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал уверенным ростом на фоне отскока мировых фондовых площадок после заявления президента США Джо Байдена о необходимости срочного повышения лимита госдолга США, а также благодаря стабилизации нефти. Европейские рынки акций упали вчера... Европейские рынки акций упали вчера... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,41/73,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 октября по данным на начало операционного дня выросло до -61,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По итогам 3-го квартала 2021 фингода, завершившегося 29 августа, выручка американского производителя джинсовой одежды Levi Strauss & Co. выросла на 41% - до $1,5 млрд по сравнению с $1,06 млрд годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе компании, квартальная чистая... Как сообщается в пресс-релизе компании, квартальная чистая... читать дальше

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В ходе торгов в четверг доллар США стабилен относительно евро и слабо укрепляется к иене. По состоянию на 9:29 мск за евро давали $1,1556, как и на закрытие предыдущей сессии. По состоянию на 9:29 мск за евро давали $1,1556, как и на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты к японской национальной поднялся на то же время до 111,46... Курс американской валюты к японской национальной поднялся на то же время до 111,46... читать дальше

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Американские сенаторы-демократы дали понять, что примут предложение республиканцев о краткосрочном повышении лимита госдолга, сообщает Bloomberg. Это позволит устранить угрозу государственного дефолта в ближайшей перспективе, но перенесет политическую битву по вопросу... Это позволит устранить угрозу государственного дефолта в ближайшей перспективе, но перенесет политическую битву по вопросу... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 октября составили по Российской Федерации 2862,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2696,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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Правительство РФ сегодня рассмотрит проект поправок к Налоговому кодексу РФ, предусматривающих введение льготного режима ввоза в страну технологического оборудования и электронной продукции, аналоги которых в РФ не производятся, говорится в сообщении кабинета... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 8 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-112 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире возросло до 236 млн 511 тыс. 950, свидетельствуют данные на сайте американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения... С начала распространения вируса в мире после заражения... читать дальше

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Финансовый профиль и рейтинги ПАО "СИБУР Холдинг" ("BBB-", прогноз - "стабильный") остаются без изменений после завершения объединения с нефтехимическими и электрогенерирующими активами АО "ТАИФ", говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch... читать дальше

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