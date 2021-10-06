Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 67127,850 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 499,755 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3538 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,7637 руб. Минимальный курс евро составил 83,5025 руб., максимальный - 84,0125 руб. Было заключено 7076... Минимальный курс евро составил 83,5025 руб., максимальный - 84,0125 руб. Было заключено 7076... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5471 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,3375 руб., максимальный - 72,7275 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 72,3375 руб., максимальный - 72,7275 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 305 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2323 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2 руб., максимальный - 11,252 руб. Было заключено 418 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,2 руб., максимальный - 11,252 руб. Было заключено 418 сделок.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 28 сентября по 4 октября 2021 года не изменились , следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На двух предыдущих неделях цены также не изменялись. С начала года бензин подорожал на 6,2%. По данным... По данным... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 28 сентября по 4 октября выросли на 0,26%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 21 по 27 сентября) цены подросли на 0,29%. С начала октября потребительские цены увеличились на 0,15%, с начала... С начала октября потребительские цены увеличились на 0,15%, с начала... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги на позитиве, завершил среду более чем процентным снижением индикаторов. Европейские фондовые индикаторы снижались на слабых статданных. Европейские фондовые индикаторы снижались на слабых статданных. Фондовые индексы азиатских бирж продемонстрировали отрицательную динамику по итогам... Фондовые индексы азиатских бирж продемонстрировали отрицательную динамику по итогам... читать дальше

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В этом году российские виноградари сохранят производство на уровне 2020 года, несмотря на неблагоприятную погоду в ряде южных регионов, рассчитывает Минсельхоз. "Сбор винограда в прошлом году составил 682 тыс. тонн. В этом году мы планируем (сбор) примерно на этом же... "Сбор винограда в прошлом году составил 682 тыс. тонн. В этом году мы планируем (сбор) примерно на этом же... читать дальше

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Минэнерго должно обеспечить соблюдение обязательств "Газпрома" по транзиту российского газа через территорию Украины, хотя газовому концерну выгоднее поставлять по новым маршрутам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию ТЭК... читать дальше

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Финансирование госпрограмм в АПК из федерального бюджета в 2022 году запланировано в 355,5 млрд рублей, что на 15,3% больше, чем в 2021 году (308,4 млрд рублей), следует из презентации Минсельхоза на "круглом столе" в рамках выставки "Золотая осень - 2021". Как сообщила... Как сообщила... читать дальше

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Цены на нефть усилили падение в ходе торгов после публикации данных о запасах энергоносителей в США. Согласно докладу министерства энергетики страны, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей - до 420,89 млн баррелей.... Согласно докладу министерства энергетики страны, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей - до 420,89 млн баррелей.... читать дальше

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Банк России обратил внимание банков на неприемлемые практики в области потребительского кредитования: обход требований об ограничении предельных значений полной стоимости кредита (ПСК), недобросовестные продажи инвестиционных и страховых продуктов, а также дополнительных услуг,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5296 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,3275 руб., максимальный - 72,7175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,3275 руб., максимальный - 72,7175 руб. Было... читать дальше

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Компания "Автотор" прорабатывает вопрос использования на своем производстве двигателей завода Hyundai из Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба "Автотора". В настоящее время "Автотор" ведет работу по углублению локализации производства. В том числе по нескольким... В настоящее время "Автотор" ведет работу по углублению локализации производства. В том числе по нескольким... читать дальше

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Почти 1,5 тыс. заявок от столичного бизнеса на получение субсидий и грантов одобрили власти Москвы с начала года, сообщил мэр города Сергей Собянин. "В этом году одобрено почти 1,5 тыс. заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд руб.", - написал Собянин в... "В этом году одобрено почти 1,5 тыс. заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд руб.", - написал Собянин в... читать дальше

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В ходе торгов в среду американские фондовые индексы снижаются, давление на рынок оказывают растущие опасения ускорения инфляции в США в условиях подъема цен на нефть, неопределенность ситуации с лимитом госдолга, а также ожидания скорого сворачивания программы выкупа активов... читать дальше

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