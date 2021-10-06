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ГЛАВНОЕ
Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%
В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%
 
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в текущем году до 4,3%
Всемирный банк улучшил свою оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,3% с 3,2%, прогнозировавшихся им в мае, в том числе, на фоне более активного восстановления внутреннего спроса. "Ожидается, что в 2021 году темпы роста в России...
 
Число россиян-банкротов выросло в 1,8 раза
Граждане России активно пользуются традиционным и новым внесудебным способами личного банкротства для освобождения от долгов. Суды за девять месяцев 2021 года признали несостоятельными 137 485 граждан и индивидуальных предпринимателей, что в 1,8 раз...
 
Маркировку "Светофор" могут сделать обязательной
Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил ввести в РФ обязательную маркировку продуктов питания по типу "Светофор". То есть выделять красным цветом переизбыток соли, сахара, жира и трансжиров, а их нормальные значения - зеленым. Речь идет о...
 

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06 октября 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 октября выросла на 0,75% и составила 67127,850 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 67127,850 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 499,755 млрд руб., или на...
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06 октября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,7637 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3538 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,7637 руб.

Минимальный курс евро составил 83,5025 руб., максимальный - 84,0125 руб. Было заключено 7076...    читать дальше
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06 октября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,5471 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5471 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,3375 руб., максимальный - 72,7275 руб. Была...    читать дальше
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06 октября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2323 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 305 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2323 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2 руб., максимальный - 11,252 руб. Было заключено 418 сделок....    читать дальше
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06 октября 2021 года 19:01
Цены на бензин стабильны третью неделю подряд - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 28 сентября по 4 октября 2021 года не изменились , следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На двух предыдущих неделях цены также не изменялись. С начала года бензин подорожал на 6,2%.

По данным...    читать дальше
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06 октября 2021 года 19:00
Недельная инфляция почти не изменилась
Потребительские цены в РФ за период с 28 сентября по 4 октября выросли на 0,26%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 21 по 27 сентября) цены подросли на 0,29%.

С начала октября потребительские цены увеличились на 0,15%, с начала...    читать дальше
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06 октября 2021 года 18:58
Индекс МосБиржи упал на 1,2%, индекс РТС - на 1,4%
Российский рынок акций, начавший торги на позитиве, завершил среду более чем процентным снижением индикаторов.

Европейские фондовые индикаторы снижались на слабых статданных.

Фондовые индексы азиатских бирж продемонстрировали отрицательную динамику по итогам...    читать дальше
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06 октября 2021 года 18:51
Россия в этом году сохранит производство винограда на уровне 2020 г.
В этом году российские виноградари сохранят производство на уровне 2020 года, несмотря на неблагоприятную погоду в ряде южных регионов, рассчитывает Минсельхоз.

"Сбор винограда в прошлом году составил 682 тыс. тонн. В этом году мы планируем (сбор) примерно на этом же...    читать дальше
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06 октября 2021 года 18:44
Путин: Минэнерго должно обеспечить соблюдение обязательств "Газпрома" по транзиту газа через Украину
Минэнерго должно обеспечить соблюдение обязательств "Газпрома" по транзиту российского газа через территорию Украины, хотя газовому концерну выгоднее поставлять по новым маршрутам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию ТЭК...    читать дальше
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06 октября 2021 года 18:35
Финансирование госпрограмм в АПК в 2022 г. может вырасти на 15,3% - Минсельхоз
Финансирование госпрограмм в АПК из федерального бюджета в 2022 году запланировано в 355,5 млрд рублей, что на 15,3% больше, чем в 2021 году (308,4 млрд рублей), следует из презентации Минсельхоза на "круглом столе" в рамках выставки "Золотая осень - 2021".

Как сообщила...    читать дальше
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06 октября 2021 года 18:27
Цены на нефть усилили падение после публикации данных о запасах в США
Цены на нефть усилили падение в ходе торгов после публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Согласно докладу министерства энергетики страны, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей - до 420,89 млн баррелей....    читать дальше
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06 октября 2021 года 18:20
ЦБ обратил внимание банков на неприемлемые практики в области потребкредитования
Банк России обратил внимание банков на неприемлемые практики в области потребительского кредитования: обход требований об ограничении предельных значений полной стоимости кредита (ПСК), недобросовестные продажи инвестиционных и страховых продуктов, а также дополнительных услуг,...    читать дальше
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06 октября 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,5296 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5296 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,3275 руб., максимальный - 72,7175 руб. Было...    читать дальше
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06 октября 2021 года 17:53
Калининградский "Автотор" намерен использовать двигатели с петербургского завода Hyundai
Компания "Автотор" прорабатывает вопрос использования на своем производстве двигателей завода Hyundai из Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба "Автотора".

В настоящее время "Автотор" ведет работу по углублению локализации производства. В том числе по нескольким...    читать дальше
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06 октября 2021 года 17:44
Власти Москвы одобрили еще 500 млн руб. субсидий бизнесу
Почти 1,5 тыс. заявок от столичного бизнеса на получение субсидий и грантов одобрили власти Москвы с начала года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В этом году одобрено почти 1,5 тыс. заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд руб.", - написал Собянин в...    читать дальше
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06 октября 2021 года 17:32
Фондовые индексы США падают в ходе торгов
В ходе торгов в среду американские фондовые индексы снижаются, давление на рынок оказывают растущие опасения ускорения инфляции в США в условиях подъема цен на нефть, неопределенность ситуации с лимитом госдолга, а также ожидания скорого сворачивания программы выкупа активов...    читать дальше
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