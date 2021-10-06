Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -563,9 млрд руб.

6 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -563,9 млрд руб.

.

Промышленность Москвы восстановилась от последствий пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров. "Даже относительно темпов Российской Федерации Москва... "Даже относительно темпов Российской Федерации Москва... читать дальше

.

Розничные продажи в еврозоне в августе выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, когда снижение показателя составляло 2,6%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,8%,... читать дальше

.

Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в январе-сентябре 2021 года составил $188 млрд 867,7 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 29,4%, сообщила ФТС. Значительный рост импорта был и... Значительный рост импорта был и... читать дальше

.

Директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына считает, что бессрочные облигации - это штучный инструмент, Банк России не готов его делать инструментом для любого эмитента. "Почему говорят о привлекательности вечных облигаций для эмитентов? Почему... "Почему говорят о привлекательности вечных облигаций для эмитентов? Почему... читать дальше

.

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 25 тыс. 133 случая, умерли за сутки 929 пациентов, это новое максимальное значение за всю пандемию, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. По стране был выписан 19 тыс. 841... читать дальше

.

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днём в среду достигла 161 евро за МВт/ч, или $1924 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Только утром цена ноябрьского фьючерса перевалила за $1500 за тысячу кубометров. Всего за сентябрь... Всего за сентябрь... читать дальше

.

На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,5682 руб. По... читать дальше

.

Всемирный банк (ВБ) резко поменял оценки ситуации в экономике Белоруссии в 2021-2022 годах и теперь ожидает роста ВВП страны в этом году и его падения в следующем. Оценка динамики ВВП Белоруссии содержится в опубликованном ВБ обновленном макропрогнозе для стран Европы и... читать дальше

.

Банк России предлагает реформировать механизм защиты прав держателей облигаций. Обсуждаются идеи повышения минимального числа голосов, необходимого для принятия наиболее важных решений на собраниях, например, о вопросе реструктуризации, новации, а также введение для... читать дальше

.

Урожай пшеницы в России в 2021 году составит 75-77 млн тонн в весе после доработки, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса". Сбор зерна в целом ожидается на уровне 119-121 млн тонн, в том числе ячменя - около 18 млн тонн, кукурузы - около 14 млн тонн. Такие... Такие... читать дальше

.

Банк России готовит изменение в положение "О стандартах эмиссии ценных бумаг", в котором сформулирует принцип новых для российского рынка инструментов - облигации климатического перехода и облигации устойчивого развития, рассказала в интервью "Интерфаксу" директор департамента... читать дальше

.

Банк России хочет гармонизировать регулирование "зеленых" и "социальных" облигаций с зарубежными принципами, предлагает дать возможность верифицировать не сам конкретный проект, под который привлекаются средства, а политику отбора проектов, рассказала в интервью "Интерфаксу"... читать дальше

.

ЦБ РФ 4 октября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,9 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 15 млрд рублей. В период с 7 сентября по 6 октября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -... В период с 7 сентября по 6 октября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -... читать дальше

.

.

Вопрос о возможной индексации утилизационного сбора на специализированную технику в РФ по-прежнему рассматривается в правительстве, решений не принималось, сообщила директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Мария... читать дальше

.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе рухнул на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики в среднем ожидали снижения на 2,1%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в... Согласно пересмотренным данным, в... читать дальше

.