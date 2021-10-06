Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3305,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 895,41 млрд руб.

6 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 октября составили по Российской Федерации 3305,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3134,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3495,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3327,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 октября составили 895,41 млрд руб. против 903,03947 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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