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05 октября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,5507 руб.
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5 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1767 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5507 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,2975 руб., максимальный - 72,685 руб. Было заключено 37019 сделок. Объем торгов составил 145153 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,305 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.05 октября 2021 года 19:15
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.05 октября 2021 года 19:15
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.05 октября 2021 года 19:15
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.05 октября 2021 года 19:07
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.05 октября 2021 года 19:02
Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, раллирующей нефти и новых рекордов цен на газ (цена в Европе превысила $1400 за тысячу кубометров) из-за ограниченного предложения сырья в преддверии зимы. Индекс МосБиржи впервые... читать дальше
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На заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета партии "Единая Россия" Вячеслав Володин был снова выдвинут на пост председателя Госдумы, сообщил "Интерфаксу" участник заседания. "Володин выдвинут на пост спикера Госдумы восьмого созыва", - сказал собеседник... читать дальше
.05 октября 2021 года 18:27
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте Меткомбанка (г.Каменск-Уральский, Свердловская область) на уровне "B2". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Краткосрочные... читать дальше
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ПАО "Высочайший" (GV Gold) выиграло аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу золота на участках Светловский и Западная Жарчиха в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщила компания. Срок действия обеих лицензий - 25 лет. Финальная стоимость участков составила... читать дальше
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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре неожиданно вырос до 61,9 пункта с августовского уровня в 61,7 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... читать дальше
.05 октября 2021 года 17:34
Минсельхоз планирует ввести квоту на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня 2022 года, сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов на круглом столе в рамках выставки "Золотая осень". "До конца текущего (календарного - ИФ) года не будет никаких... читать дальше
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