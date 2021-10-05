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05 октября 2021 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 октября

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5 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4101,65 (-5,66) руб./грамм; на серебро - 52,46 (+0,15) руб./грамм; на платину - 2239,81 (+0,76) руб./грамм; на палладий - 4474,95 (+20,29) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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