ЦБ РФ установил курс евро с 6 октября в размере 84,1723 руб.

5 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 84,1723 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,32 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 66628,096 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1191,811 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3824 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,13 руб. Минимальный курс евро составил 83,8975 руб., максимальный - 84,3025 руб. Было заключено 6515 сделок.... Минимальный курс евро составил 83,8975 руб., максимальный - 84,3025 руб. Было заключено 6515 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 400 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2642 руб. Минимальный курс юаня составил 11,226 руб., максимальный - 11,282 руб. Было заключено 387 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,226 руб., максимальный - 11,282 руб. Было заключено 387 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1767 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5507 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,2975 руб., максимальный - 72,685 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,2975 руб., максимальный - 72,685 руб. Было... читать дальше

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На пост первого вице-спикера Госдумы восьмого созыва от партии "Единая Россия" выдвинут Александр Жуков; в целом в структуре руководства палаты будет 11 заместителей председателя, сообщил "Интерфаксу" участник заседания Бюро Высшего совета и Генерального совета... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, раллирующей нефти и новых рекордов цен на газ (цена в Европе превысила $1400 за тысячу кубометров) из-за ограниченного предложения сырья в преддверии зимы. Индекс МосБиржи впервые... читать дальше

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На заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета партии "Единая Россия" Вячеслав Володин был снова выдвинут на пост председателя Госдумы, сообщил "Интерфаксу" участник заседания. "Володин выдвинут на пост спикера Госдумы восьмого созыва", - сказал собеседник... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте Меткомбанка (г.Каменск-Уральский, Свердловская область) на уровне "B2". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Краткосрочные... читать дальше

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ПАО "Высочайший" (GV Gold) выиграло аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу золота на участках Светловский и Западная Жарчиха в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщила компания. Срок действия обеих лицензий - 25 лет. Финальная стоимость участков составила... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2354 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5737 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,4175 руб., максимальный - 72,67 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,4175 руб., максимальный - 72,67 руб. Было... читать дальше

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Мировые центробанки в августе закупили 28,4 тонны золота в золотовалютные резервы, подсчитал World Gold Council (WGC). Это на 9% меньше, чем в июле, а также меньше, чем среднемесячные закупки в этом году. Госспрос на золото в августе ограничивался традиционными... Госспрос на золото в августе ограничивался традиционными... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре неожиданно вырос до 61,9 пункта с августовского уровня в 61,7 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... читать дальше

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Минсельхоз планирует ввести квоту на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня 2022 года, сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов на круглом столе в рамках выставки "Золотая осень". "До конца текущего (календарного - ИФ) года не будет никаких... читать дальше

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Американская экономика войдет в рецессию, если Конгресс США не примет меры для решения проблемы с лимитом госдолга, заявила министр финансов Джанет Йеллен в интервью CNBC. Она сказала, что отсутствие действий со стороны конгрессменов может привести к катастрофе. "Совершенно... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в ходе торгов во вторник после падения накануне на фоне распродажи акций ряда крупнейших в стране технологических компаний. Между тем у инвесторов сохраняются многочисленные поводы для беспокойства, включая перебои в цепях поставок,... Между тем у инвесторов сохраняются многочисленные поводы для беспокойства, включая перебои в цепях поставок,... читать дальше

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Курс евро опустился на торгах "Московской биржи" ниже 84 руб. впервые с 27 июля 2020 года. Курс евро составил 83,95 руб. в 16:35 мск, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США при этом стоил 72,44 руб., подешевев на 7 копеек к закрытию 4... Курс евро составил 83,95 руб. в 16:35 мск, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США при этом стоил 72,44 руб., подешевев на 7 копеек к закрытию 4... читать дальше

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