Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3495,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 903,04 млрд руб.

5 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 октября составили по Российской Федерации 3495,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3327,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3195,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2986,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 октября составили 903,04 млрд руб. против 1012,4263 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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