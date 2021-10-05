.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3495,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 903,04 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
S&P повысило прогноз роста ВВП РФ на 2021 до 4%
S&P повысило прогноз подъема ВВП России на 2021 год до 4% с 3,7%. Повышение прогноза в агентстве объясняют увеличением российского экспорта. Прогноз роста экономики в 2022 году улучшен до 2,6%
 
Минфин назвал перегревом ситуацию с ростом цен на продукты
В росте цен на продукты питания в этом году власти увидели признаки перегрева. Как пишут "Известия", такой термин по отношению к сложившейся в этом году ситуации на потребительском рынке используется впервые. Он фигурирует в Основных направлениях...
 
Регионам даны первые рекомендации по стандартизации инвестдеятельности
Минэкономразвития утвердило первый пакет методических рекомендаций для внедрения инвестиционного стандарта в регионах, пишет "Коммерсант". Пока в эту работу включились 11 пилотных территорий - Москва и область, Татарстан, Мордовия, Забайкальский...
 
Рубль может быть интересен иностранцам для торговой стратегии carry trade
Рубль оказался единственной валютой развивающихся стран, которая может быть интересна иностранцам для торговой стратегии carry trade - ее суть в том, чтобы брать займы в валютах развитых стран, где процентные ставки ниже, и инвестировать их в...
 
05 октября 2021 года 09:43

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3495,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 903,04 млрд руб.

 0
5 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 октября составили по Российской Федерации 3495,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3327,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3195,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2986,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 октября составили 903,04 млрд руб. против 1012,4263 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
05 октября 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 73,266 руб.
Минимальное значение за месяц (с 5 сентября по 5 октября) - 73,266 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2876 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,68 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
05 октября 2021 года 13:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 октября в размере 72,5686 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 72,5686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,53 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
05 октября 2021 года 13:04
ЦБ РФ установил курс евро с 6 октября в размере 84,1723 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 84,1723 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,32 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
05 октября 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72/73,27 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72/73,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи упал...
.
05 октября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 5 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,2/73,16 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,2/73,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 65 коп., средний...
.
05 октября 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 83,68/84,93 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,68/84,93 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
05 октября 2021 года 12:55
В РФ могут быть возобновлены льготы для доходов от выявленных при инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности
Поправки в Налоговый кодекс (НК), вновь предусматривающие исключение из налоговой базы при исчислении налога на прибыль организаций доходов в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), выявленных в ходе инвентаризации имущества и имущественных...    читать дальше
.
05 октября 2021 года 12:43
ЦБ РФ от продажи АТБ казахстанскому инвестору получил чуть больше14 млрд руб.
Банк России и казахстанская Pioneer Capital Invest подписали договор купли-продажи 100% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), говорится в сообщении ЦБ.

Банк России в рамках этой сделки получил чуть больше 14 млрд рублей. Также ЦБ ожидает перечисление до 30 ноября...    читать дальше
.
05 октября 2021 года 12:30
Цены производителей в еврозоне и ЕС в августе выросли на 1,1%
В августе 2021 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 1,1% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 2,5%, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце выросли на 13,4%.

В странах ЕС цены...    читать дальше
.
05 октября 2021 года 12:22
Минфин РФ с 7 октября будет направлять на покупку валюты и золота 15,1 млрд руб. в день
Минфин РФ с 7 октября по 8 ноября направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 317,6 млрд рублей, сообщило ведомство.

Объем ежедневных покупок составит эквивалент 15,1 млрд рублей, что на 1,3% больше, чем в сентябре, когда объем достигал рекордных на...    читать дальше
.
05 октября 2021 года 12:15
Динамику импортозамещения в РФ поможет повысить индустрия растительных продуктов
Развитие индустрии растительных продуктов, темпы которого ускоряются в последнее время, способно повысить динамику импортозамещения в РФ, считает исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина.

"Тренд за здоровое питание и...    читать дальше
.
05 октября 2021 года 12:07
Силуанов: лимит накоплений в ФНБ надо повысить до 10%, чтобы подготовиться к бюджетным рискам из-за энергоперехода
Предложение повысить планку накопления средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) до 10% ВВП необходимо, чтобы подготовиться к бюджетным рискам из-за энергоперехода, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин...    читать дальше
.
05 октября 2021 года 11:59
Европейские фондовые индикаторы вернулись к росту после падения накануне
Сегодня рынки акций стран Западной Европы торгуются в зеленой зоне.

Днем ранее европейские фондовые рынки завершили торги падением на фоне растущего беспокойства инвесторов относительно замедления темпов экономического роста, проблем в глобальных цепочках поставок,...    читать дальше
.
05 октября 2021 года 11:52
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 25,110 тыс.
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 25 тыс. 110 случаев, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 25 110 в 85...    читать дальше
.
05 октября 2021 года 11:51
ВТБ разместит 5 октября однодневные бонды серии КС-4-109 на 50 млрд руб. по цене 99,983% от номинала
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-109 объемом 50 млрд рублей по цене 99,983% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,21% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
.
05 октября 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 5 октября составил 72,5686 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,5686 руб. По...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.