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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 84,6355 руб.
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05 октября 2021 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 84,6355 руб.
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5 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 84,6355 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,78 коп.
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05 октября 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 73,266 руб.
Минимальное значение за месяц (с 5 сентября по 5 октября) - 73,266 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2876 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,68 руб. Это автоматическое сообщение.
.05 октября 2021 года 13:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 72,5686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,53 коп. Это автоматическое сообщение.
.05 октября 2021 года 13:04
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 84,1723 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,32 коп. Это автоматическое сообщение.
.05 октября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72/73,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи упал...
.05 октября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 5 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,2/73,16 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,2/73,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 65 коп., средний...
.05 октября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,68/84,93 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал на...
.05 октября 2021 года 12:55
В РФ могут быть возобновлены льготы для доходов от выявленных при инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности
Поправки в Налоговый кодекс (НК), вновь предусматривающие исключение из налоговой базы при исчислении налога на прибыль организаций доходов в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), выявленных в ходе инвентаризации имущества и имущественных... читать дальше
.05 октября 2021 года 12:43
Банк России и казахстанская Pioneer Capital Invest подписали договор купли-продажи 100% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), говорится в сообщении ЦБ. Банк России в рамках этой сделки получил чуть больше 14 млрд рублей. Также ЦБ ожидает перечисление до 30 ноября... читать дальше
.05 октября 2021 года 12:30
В августе 2021 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 1,1% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 2,5%, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце выросли на 13,4%. В странах ЕС цены... читать дальше
.05 октября 2021 года 12:22
Минфин РФ с 7 октября по 8 ноября направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 317,6 млрд рублей, сообщило ведомство. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 15,1 млрд рублей, что на 1,3% больше, чем в сентябре, когда объем достигал рекордных на... читать дальше
.05 октября 2021 года 12:15
Развитие индустрии растительных продуктов, темпы которого ускоряются в последнее время, способно повысить динамику импортозамещения в РФ, считает исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина. "Тренд за здоровое питание и... читать дальше
.05 октября 2021 года 12:07
Силуанов: лимит накоплений в ФНБ надо повысить до 10%, чтобы подготовиться к бюджетным рискам из-за энергоперехода
Предложение повысить планку накопления средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) до 10% ВВП необходимо, чтобы подготовиться к бюджетным рискам из-за энергоперехода, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин... читать дальше
.05 октября 2021 года 11:59
Сегодня рынки акций стран Западной Европы торгуются в зеленой зоне. Днем ранее европейские фондовые рынки завершили торги падением на фоне растущего беспокойства инвесторов относительно замедления темпов экономического роста, проблем в глобальных цепочках поставок,... читать дальше
.05 октября 2021 года 11:52
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 25 тыс. 110 случаев, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 25 110 в 85... читать дальше
.05 октября 2021 года 11:51
ВТБ разместит 5 октября однодневные бонды серии КС-4-109 на 50 млрд руб. по цене 99,983% от номинала
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-109 объемом 50 млрд рублей по цене 99,983% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,21% годовых. Дисконтные... читать дальше
.05 октября 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 5 октября составил 72,5686 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,5686 руб. По... читать дальше
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