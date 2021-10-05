ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 72,9239 руб.

5 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 72,9239 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,24 коп.

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Минимальное значение за месяц (с 5 сентября по 5 октября) - 73,266 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2876 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,68 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 72,5686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,53 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 октября, составляет 84,1723 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,32 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72/73,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,2/73,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 65 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,68/84,93 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Поправки в Налоговый кодекс (НК), вновь предусматривающие исключение из налоговой базы при исчислении налога на прибыль организаций доходов в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), выявленных в ходе инвентаризации имущества и имущественных... читать дальше

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Банк России и казахстанская Pioneer Capital Invest подписали договор купли-продажи 100% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), говорится в сообщении ЦБ. Банк России в рамках этой сделки получил чуть больше 14 млрд рублей. Также ЦБ ожидает перечисление до 30 ноября... Банк России в рамках этой сделки получил чуть больше 14 млрд рублей. Также ЦБ ожидает перечисление до 30 ноября... читать дальше

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В августе 2021 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 1,1% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 2,5%, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце выросли на 13,4%. В странах ЕС цены... В странах ЕС цены... читать дальше

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Минфин РФ с 7 октября по 8 ноября направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 317,6 млрд рублей, сообщило ведомство. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 15,1 млрд рублей, что на 1,3% больше, чем в сентябре, когда объем достигал рекордных на... Объем ежедневных покупок составит эквивалент 15,1 млрд рублей, что на 1,3% больше, чем в сентябре, когда объем достигал рекордных на... читать дальше

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Развитие индустрии растительных продуктов, темпы которого ускоряются в последнее время, способно повысить динамику импортозамещения в РФ, считает исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина. "Тренд за здоровое питание и... "Тренд за здоровое питание и... читать дальше

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Предложение повысить планку накопления средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) до 10% ВВП необходимо, чтобы подготовиться к бюджетным рискам из-за энергоперехода, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин... В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин... читать дальше

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Сегодня рынки акций стран Западной Европы торгуются в зеленой зоне. Днем ранее европейские фондовые рынки завершили торги падением на фоне растущего беспокойства инвесторов относительно замедления темпов экономического роста, проблем в глобальных цепочках поставок,... Днем ранее европейские фондовые рынки завершили торги падением на фоне растущего беспокойства инвесторов относительно замедления темпов экономического роста, проблем в глобальных цепочках поставок,... читать дальше

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 25 тыс. 110 случаев, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 25 110 в 85... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 25 110 в 85... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-109 объемом 50 млрд рублей по цене 99,983% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,21% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,21% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,5686 руб. По... читать дальше

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