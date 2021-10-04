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04 октября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,7486 руб.
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4 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2113 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7486 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,4075 руб., максимальный - 73,005 руб. Было заключено 38229 сделок. Объем торгов составил 149382,26 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,43 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 65436,285 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 527,093 млрд руб., или на...
.04 октября 2021 года 19:15
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.04 октября 2021 года 19:15
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.04 октября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3048 руб. Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,3229 руб. Было заключено 373 сделки.... читать дальше
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.04 октября 2021 года 18:53
Банк России совместно с участниками рынка проработает вопрос создания платформы коммерческих согласий, говорится в докладе ЦБ об основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023-2024 годов. Создание такой платформы упростит процесс... читать дальше
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Нефтяные цены прибавляют более 2,5% на фоне решения государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях скачка цен на природный газ. В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на... читать дальше
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Россия к 2030 году может довести производство мяса индейки до 700 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), приуроченному к первому съезду этого отраслевого объединения. В 2020 году производство индюшатины стало... читать дальше
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ЦБ предлагает предоставить облигациям Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ безотзывные безусловные госгарантии
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