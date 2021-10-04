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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,8091 руб.
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04 октября 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,8091 руб.

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4 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8091 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,3925 руб., максимальный - 72,99 руб. Было заключено 8343 сделки. Объем торгов составил 34253,54 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,52 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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