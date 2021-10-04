ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 октября в размере 72,9239 руб.

4 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 72,9239 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,24 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 65436,285 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 527,093 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 409 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,529 руб. Минимальный курс евро составил 84,15 руб., максимальный - 84,7975 руб. Было заключено 6173 сделки.... Минимальный курс евро составил 84,15 руб., максимальный - 84,7975 руб. Было заключено 6173 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2113 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7486 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,4075 руб., максимальный - 73,005 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,4075 руб., максимальный - 73,005 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3048 руб. Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,3229 руб. Было заключено 373 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,3229 руб. Было заключено 373 сделки.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги на позитиве, и завершил понедельник в плюсе. Европейские рынки акций преимущественно снижались весь день. Европейские рынки акций преимущественно снижались весь день. Фондовые индексы азиатских бирж, которые работали в понедельник, изменились разнонаправлено по итогам торгов. Биржи... Фондовые индексы азиатских бирж, которые работали в понедельник, изменились разнонаправлено по итогам торгов. Биржи... читать дальше

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Банк России совместно с участниками рынка проработает вопрос создания платформы коммерческих согласий, говорится в докладе ЦБ об основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023-2024 годов. Создание такой платформы упростит процесс... Создание такой платформы упростит процесс... читать дальше

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Нефтяные цены прибавляют более 2,5% на фоне решения государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях скачка цен на природный газ. В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на... В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на... читать дальше

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АКРА подтвердило рейтинг АО "Росгео" на уровне "А(RU)", изменив прогноз на "негативный", говорится в сообщении агентства. "Изменение прогноза по кредитному рейтингу АО "Росгео" со "стабильного" на "негативный" обусловлено отклонением финансовых показателей компании за... "Изменение прогноза по кредитному рейтингу АО "Росгео" со "стабильного" на "негативный" обусловлено отклонением финансовых показателей компании за... читать дальше

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Россия к 2030 году может довести производство мяса индейки до 700 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), приуроченному к первому съезду этого отраслевого объединения. В 2020 году производство индюшатины стало... В 2020 году производство индюшатины стало... читать дальше

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Объем перевозки грузов по Северному морскому пути в январе-сентябре 2021 года увеличился на 3,5%, по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). "За 9 месяцев текущего года по трассам СМП... "За 9 месяцев текущего года по трассам СМП... читать дальше

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Сентябрьские продажи автомобилей Ford Motor Co. в США выросли на 26% по сравнению с августом, но были на 17,7% ниже, чем годом ранее. Всего компания реализовала в прошлом месяце 156,614 тыс. автомобилей, говорится в пресс-релизе. Всего компания реализовала в прошлом месяце 156,614 тыс. автомобилей, говорится в пресс-релизе. Продажи легковых автомобилей... Продажи легковых автомобилей... читать дальше

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ЦБ предлагает предоставить облигациям Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ безотзывные безусловные госгарантии, говорится в "Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2022 и период 2023 и 2024 годов". По словам экспертов Банка России, с целью снижения... По словам экспертов Банка России, с целью снижения... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8091 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,3925 руб., максимальный - 72,99 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,3925 руб., максимальный - 72,99 руб. Было... читать дальше

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В сентябре т.г. оборот торгов на всех рынках "Московской биржи" составил 89,2 трлн рублей, что на 3% больше, чем в сентябре 2020 года (86,5 трлн рублей), говорится в сообщении организатора торгов. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в сентябре... Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в сентябре... читать дальше

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Банк России предлагает для расчета кредитного риска профучастников применять активы и условные обязательства кредитного характера по стоимости за вычетом резервов под обесценение (в случае их формирования), следует из проекта указания регулятора. "Такой подход позволит... "Такой подход позволит... читать дальше

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Решение ОПЕК+ о необходимости придерживаться ранее принятого плана по увеличению нефтедобычи в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки позволит и далее стабилизировать рынок, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "На мой взгляд, это будет тем балансирующим моментом,... "На мой взгляд, это будет тем балансирующим моментом,... читать дальше

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