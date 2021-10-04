Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3195,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1012,43 млрд руб.

4 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 октября составили по Российской Федерации 3195,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2986,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3223,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3044,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 октября составили 1012,43 млрд руб. против 1023,08148 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.