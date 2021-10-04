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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3195,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1012,43 млрд руб.
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04 октября 2021 года 09:28
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3195,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1012,43 млрд руб.
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4 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 октября составили по Российской Федерации 3195,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2986,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3223,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3044,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 октября составили 1012,43 млрд руб. против 1023,08148 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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