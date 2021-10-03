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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 октября в размере 72,9215 руб., евро - 84,4577 руб.
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ГЛАВНОЕ
S&P повысило прогноз роста ВВП РФ на 2021 до 4%
S&P повысило прогноз подъема ВВП России на 2021 год до 4% с 3,7%. Повышение прогноза в агентстве объясняют увеличением российского экспорта. Прогноз роста экономики в 2022 году улучшен до 2,6%
 
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За год средняя ставка по потребительским кредитам на срок свыше года увеличилась почти на 2,5 п.п.: в сентябре 2020-го она составляла 10,1%, а в сентябре 2021-го - 12,4%. Такую статистику "Известиям" предоставили в финансовом маркетплейсе...
 
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В России работа через платформы постепенно становится самостоятельным видом трудовой деятельности, однако пока вопрос о ее юридическом статусе остается нерешенным, к такому выводу по итогам исследования этого вида занятости пришли эксперты Центра...
 
03 октября 2021 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 октября в размере 72,9215 руб., евро - 84,4577 руб.

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3 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 72,9215 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,73 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 84,4577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,27 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
03 октября 2021 года 12:47
В России за сутки выявлено более 25,7 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 25 тыс. 769 случаев, умерли за сутки 890 пациентов, это новый антирекорд по числу скончавшихся за пандемию, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой...    читать дальше
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03 октября 2021 года 11:35
Турпоток в Сочи в январе-сентябре вырос на 6,3% к аналогичному периоду "допандемийного" 2019 года.
Власти Сочи отмечают рост турпотока более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года.

"В 2021 году на курорте отдохнули уже 5,7 миллионов туристов. Цифры превышают рекордный для Сочи допандемийный 2019 год на 6,3 %. Один из главных...    читать дальше
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03 октября 2021 года 10:31
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Самыми востребованными направлениями у абитуриентов столичных колледжей в этом году стали ИТ-специальности. Конкурс на них составил до 30 человек на место. Об этом сообщили "Российской газете" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Согласно итогам...    читать дальше
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03 октября 2021 года 09:33
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Киностудия "Ленфильм" со следующего года станет безубыточным предприятием, сообщила в субботу журналистам по итогам совещания, посвященного развитию этой студии, вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Уже начиная с 2022 года "Ленфильм" будет безубыточным предприятием, а значит,...    читать дальше
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03 октября 2021 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 октября в размере 72,9215 руб., евро - 84,4577 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 72,9215 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,73 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 84,4577 руб. По сравнению с...
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02 октября 2021 года 17:58
Власти Москвы предупреждают о звонках мошенников с предложением привязать QR-код к социальным или банковским картам
Власти Москвы предостерегли граждан от действий мошенников, которые по телефону предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к социальным или банковским картам.

"QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или...    читать дальше
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02 октября 2021 года 17:05
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановления, разрешающие Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды и Государственному концерну "Туркменхимия" закупить в Узбекистане оборудование и химпрепараты для агропромышленного комплекса страны....    читать дальше
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02 октября 2021 года 16:08
Из-за действий телефонных мошенников теряли деньги или имущество 16% россиянин
Каждый шестой россиянин (16%) терял деньги или имущество в результате телефонного мошенничества, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Результаты исследования показали, что каждый девятый россиянин (11%) был обманут единожды, 5% оказывались...    читать дальше
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02 октября 2021 года 14:52
Путин поздравил коллектив "Мосметростроя" с 90-летием организации
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО "Мосметрострой" с 90-летием организации, поблагодарил за упорный, добросовестный труд и преданность делу. "Этот юбилей - важное событие для вашего коллектива и всей отечественной строительной отрасли. Вы по праву...    читать дальше
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02 октября 2021 года 14:18
Moody's подтвердило рейтинги Белоруссии, но изменило прогноз со "стабильного" на "негативный"
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Белоруссии в иностранной и национальной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной валюте на уровне B3, но изменило прогноз по рейтингу со "стабильного" на...    читать дальше
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02 октября 2021 года 13:27
Добыча нефти в РФ в январе-сентябре повысилась на 0,1%, газа - на 11,9%
Объем добычи нефти и газового конденсата в России январе-сентябре 2021 года подрос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 387,33 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,4 млн баррелей. Поправка...    читать дальше
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02 октября 2021 года 12:35
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В Венесуэле в пятницу представили новую валюту, у которой на шесть нулей меньше, после обесценивания боливара из-за инфляции, сообщает агентство Associated Press (AP).

До корректировки купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в один млн боливаров, которая по...    читать дальше
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02 октября 2021 года 12:09
Moody's повысило рейтинг Металлоинвеста до "Baa3"
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг "Металлоинвеста" до "Baa3" с "Ba1", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный".

Агентство отозвало корпоративный рейтинг холдинга "Металлоинвест" "Ba1", а также рейтинг вероятности...    читать дальше
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02 октября 2021 года 11:57
Рост перевозок грузов речным транспортом в России в августе составил 1,8% - Росстат
Перевозки грузов речным транспортом в РФ в августе 2021 года увеличились на 1,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, до 15,6 млн тонн, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата).

По отношению к июлю 2021 года...    читать дальше
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02 октября 2021 года 11:39
В России за сутки зафиксировано более 25,2 тыс. новых случаев COVID-19; умерших - 886
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 219 случаев, это максимальное значение с 18 июля, умерли за сутки 886 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев...    читать дальше
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02 октября 2021 года 11:33
"Татнефть" в январе-сентябре нарастила добычу на 5,3%
Группа "Татнефть" в сентябре добыла 2,36 млн тонн нефти, за 9 месяцев текущего года - 20,593 млн тонн, сообщает компания.

В 2020 году добыча в сентябре составила 2,104 млн тонн, за январь-сентябрь - 19,548 млн тонн. Таким образом, показатели выросли на 12,2% и на 5,3%...    читать дальше
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