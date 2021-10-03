ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 октября в размере 72,9215 руб., евро - 84,4577 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 84,4577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,27 коп.

3 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 72,9215 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,73 коп.

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 25 тыс. 769 случаев, умерли за сутки 890 пациентов, это новый антирекорд по числу скончавшихся за пандемию, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... читать дальше

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Власти Сочи отмечают рост турпотока более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. "В 2021 году на курорте отдохнули уже 5,7 миллионов туристов. Цифры превышают рекордный для Сочи допандемийный 2019 год на 6,3 %. Один из главных... "В 2021 году на курорте отдохнули уже 5,7 миллионов туристов. Цифры превышают рекордный для Сочи допандемийный 2019 год на 6,3 %. Один из главных... читать дальше

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Самыми востребованными направлениями у абитуриентов столичных колледжей в этом году стали ИТ-специальности. Конкурс на них составил до 30 человек на место. Об этом сообщили "Российской газете" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. Согласно итогам... Согласно итогам... читать дальше

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Киностудия "Ленфильм" со следующего года станет безубыточным предприятием, сообщила в субботу журналистам по итогам совещания, посвященного развитию этой студии, вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Уже начиная с 2022 года "Ленфильм" будет безубыточным предприятием, а значит,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 72,9215 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,73 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 84,4577 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 84,4577 руб. По сравнению с...

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Власти Москвы предостерегли граждан от действий мошенников, которые по телефону предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к социальным или банковским картам. "QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или... "QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или... читать дальше

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановления, разрешающие Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды и Государственному концерну "Туркменхимия" закупить в Узбекистане оборудование и химпрепараты для агропромышленного комплекса страны.... читать дальше

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Каждый шестой россиянин (16%) терял деньги или имущество в результате телефонного мошенничества, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Результаты исследования показали, что каждый девятый россиянин (11%) был обманут единожды, 5% оказывались... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО "Мосметрострой" с 90-летием организации, поблагодарил за упорный, добросовестный труд и преданность делу. "Этот юбилей - важное событие для вашего коллектива и всей отечественной строительной отрасли. Вы по праву... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Белоруссии в иностранной и национальной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной валюте на уровне B3, но изменило прогноз по рейтингу со "стабильного" на... читать дальше

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Объем добычи нефти и газового конденсата в России январе-сентябре 2021 года подрос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 387,33 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,4 млн баррелей. Поправка... читать дальше

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В Венесуэле в пятницу представили новую валюту, у которой на шесть нулей меньше, после обесценивания боливара из-за инфляции, сообщает агентство Associated Press (AP). До корректировки купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в один млн боливаров, которая по... До корректировки купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в один млн боливаров, которая по... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг "Металлоинвеста" до "Baa3" с "Ba1", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный". Агентство отозвало корпоративный рейтинг холдинга "Металлоинвест" "Ba1", а также рейтинг вероятности... Агентство отозвало корпоративный рейтинг холдинга "Металлоинвест" "Ba1", а также рейтинг вероятности... читать дальше

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Перевозки грузов речным транспортом в РФ в августе 2021 года увеличились на 1,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, до 15,6 млн тонн, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата). По отношению к июлю 2021 года... По отношению к июлю 2021 года... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 219 случаев, это максимальное значение с 18 июля, умерли за сутки 886 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев... читать дальше

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Группа "Татнефть" в сентябре добыла 2,36 млн тонн нефти, за 9 месяцев текущего года - 20,593 млн тонн, сообщает компания. В 2020 году добыча в сентябре составила 2,104 млн тонн, за январь-сентябрь - 19,548 млн тонн. Таким образом, показатели выросли на 12,2% и на 5,3%... В 2020 году добыча в сентябре составила 2,104 млн тонн, за январь-сентябрь - 19,548 млн тонн. Таким образом, показатели выросли на 12,2% и на 5,3%... читать дальше

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