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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9511 руб.
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01 октября 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9511 руб.

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1 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9511 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,725 руб., максимальный - 73,205 руб. Было заключено 10995 сделок. Объем торгов составил 49919,68 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,82 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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