Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9511 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,725 руб., максимальный - 73,205 руб. Было заключено 10995 сделок. Объем торгов составил 49919,68 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,82 руб. за доллар США.

1 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9511 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 64909,193 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 135,965 млрд руб., или на...

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ПАО "СИБУР Холдинг" с 18:00 МСК до 19:00 МСК 1 октября провел сбор заявок на 11 выпусков биржевых облигаций серий БО-04 - БО-14 общим объемом $3,025 млрд, говорится в сообщении компании. Размещение выпусков начнется 4 октября. Размещение выпусков начнется 4 октября. Организатором выступает Газпромбанк... Организатором выступает Газпромбанк... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,975 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,655 руб., максимальный - 73,245 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,655 руб., максимальный - 73,245 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 981 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3569 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2941 руб., максимальный - 11,385 руб. Было заключено 377 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,2941 руб., максимальный - 11,385 руб. Было заключено 377 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2557 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,5742 руб. Минимальный курс евро составил 84,2575 руб., максимальный - 84,855 руб. Было заключено 6690... Минимальный курс евро составил 84,2575 руб., максимальный - 84,855 руб. Было заключено 6690... читать дальше

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Безработица в России в августе снизилась до 4,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Безработица продолжила сокращаться, опустившись ниже допандемийного уровня на 0,3 процентного пункта, от минимального уровня за всю историю наблюдений с 1991 года ее... Безработица продолжила сокращаться, опустившись ниже допандемийного уровня на 0,3 процентного пункта, от минимального уровня за всю историю наблюдений с 1991 года ее... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июле 2021 года составил 2,2% после повышения на 4,9% - в июне, на 3,3% в мае, на 7,8% в апреле, на 1,8% в марте, на 2% в феврале и на 0,1% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в августе 2021 года снизился на 1% по сравнению с августом прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ускорение инфляции в РФ в начале года привело к началу снижения... Ускорение инфляции в РФ в начале года привело к началу снижения... читать дальше

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Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-го квартала 2021 года составила 68,9% против 70,5% во 2-м квартале 2020 года, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата) об использовании ВВП во в-м квартале 2021 года. В... В... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в августе 2021 года вырос на 4% в годовом выражении после роста на 7,1% в июле (пересмотренные данные), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее сообщалось о повышении в июле на 6,8%.... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги на понижательном тренде на фоне общемировых распродаж в рамках фиксации прибыли игроками. В пятницу в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с... В пятницу в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 61,1 пункта с августовских 59,9 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали снижения индекса до 59,6 пункта, сообщает... читать дальше

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Минфин РФ ожидает, что вернет "Татнефти" часть уплаченного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по Ромашкинскому месторождению, выплаты для Новопортовского месторождения "Газпром нефти" в бюджет не заложены, следует из материалов к проекту бюджета на 2022 г. и плановый... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 72,8 пункта по сравнению с 70,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно индикатор оценивался в 71 пункт.... Предварительно индикатор оценивался в 71 пункт.... читать дальше

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Американские фондовые индексы открывшие сессию в пятницу ростом, перешли к снижению в ходе торгов. В центре внимания трейдеров остается вопрос потолка госдолга. Накануне Сенат США утвердил пакет мер, продлевающий финансирование правительства страны до 3 декабря... В центре внимания трейдеров остается вопрос потолка госдолга. Накануне Сенат США утвердил пакет мер, продлевающий финансирование правительства страны до 3 декабря... читать дальше

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