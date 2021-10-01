ЦБ РФ установил курс евро с 2 октября в размере 84,4577 руб.

1 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 84,4577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,27 коп.

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Американские фондовые индексы открывшие сессию в пятницу ростом, перешли к снижению в ходе торгов. В центре внимания трейдеров остается вопрос потолка госдолга. Накануне Сенат США утвердил пакет мер, продлевающий финансирование правительства страны до 3 декабря... В центре внимания трейдеров остается вопрос потолка госдолга. Накануне Сенат США утвердил пакет мер, продлевающий финансирование правительства страны до 3 декабря... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9511 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,725 руб., максимальный - 73,205 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,725 руб., максимальный - 73,205 руб. Было... читать дальше

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Правительство России разрешило регионам частично реструктурировать взятые в декабре 2020 года бюджетные кредиты и направить освободившиеся деньги на развитие инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минстроя России. "Правительство РФ утвердило постановление №1611 от 25... "Правительство РФ утвердило постановление №1611 от 25... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001Р-05 на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства. Пятилетние облигации объемом 6 млрд рублей размещены в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в... Пятилетние облигации объемом 6 млрд рублей размещены в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в... читать дальше

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"Газпром" начал сегодня поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту - через газопровод "Турецкий поток" и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии, сообщила компания. "Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря... "Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря... читать дальше

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ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 6-го купона облигаций класса "Б" в размере 8,7% годовых, говорится в сообщении эмитента. Облигации класса "Б" объемом 2,013 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов -... Облигации класса "Б" объемом 2,013 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов -... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 04.10 по 10.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в первом полугодии 2021 года составили $10,6 млрд, что в 5,9 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года ($1,8 млрд), следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Калита" (Омск) серии 001P-03 и включила их в третий уровень котировального списка и в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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РФ в 2022 году планирует увеличить субсидии на поддержку внутренних авиаперевозок до рекордной суммы - 27,5 млрд руб., следует из внесенного в Госдуму проекта бюджета на ближайшую трехлетку. В частности, 9,3 млрд руб. планируется направить на программу поддержки... В частности, 9,3 млрд руб. планируется направить на программу поддержки... читать дальше

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Продажи автомобилей в США в июле-сентябре, вероятно, сократились на 13-14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,3 млн, говорится в прогнозе исследовательской J.D. Power. Падение продаж в сентябре оценивается в 24-26%, до примерно 1 млн... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "ОГК-2" на уровне "BBB-", говорится в пресс-релизе агентства. Тем временем прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 2 по 8 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 2 по 8 октября ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 2 по 8 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 102 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, планирует в этом году увеличить производство мяса птицы на 3-5%, сообщил журналистам директор УК "Птицеводство" группы Максим Зудин в рамках мероприятия, посвященного 20-летию бренда... читать дальше

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