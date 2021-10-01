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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 2 октября в размере 84,4577 руб.
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ГЛАВНОЕ
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S&P повысило прогноз подъема ВВП России на 2021 год до 4% с 3,7%. Повышение прогноза в агентстве объясняют увеличением российского экспорта. Прогноз роста экономики в 2022 году улучшен до 2,6%
 
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Самозанятые жалуются на отсутствие отпускных и медстраховки
В России работа через платформы постепенно становится самостоятельным видом трудовой деятельности, однако пока вопрос о ее юридическом статусе остается нерешенным, к такому выводу по итогам исследования этого вида занятости пришли эксперты Центра...
 
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Сумма российского экспорта по итогам года превысит $500 млрд - впервые с 2013 г., прогнозируют в банке Citi. Уже сейчас объемы продаж за рубеж близки к многолетним максимумам, а рост цен на основные сырьевые товары продолжается, уточняется в...
 
01 октября 2021 года 13:38

ЦБ РФ установил курс евро с 2 октября в размере 84,4577 руб.

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1 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 октября, составляет 84,4577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,27 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Американские фондовые индексы открывшие сессию в пятницу ростом, перешли к снижению в ходе торгов.

В центре внимания трейдеров остается вопрос потолка госдолга. Накануне Сенат США утвердил пакет мер, продлевающий финансирование правительства страны до 3 декабря...    читать дальше
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01 октября 2021 года 18:00
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9511 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,725 руб., максимальный - 73,205 руб. Было...    читать дальше
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01 октября 2021 года 17:49
Правительство разрешило регионам частично реструктурировать бюджетные кредиты, взятые в декабре 2020 года
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01 октября 2021 года 17:35
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001Р-05 на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства.

Пятилетние облигации объемом 6 млрд рублей размещены в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в...    читать дальше
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01 октября 2021 года 17:23
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"Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря...    читать дальше
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01 октября 2021 года 17:18
ТКК установила ставку 6-го купона облигаций класса "Б" в размере 8,7%
ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 6-го купона облигаций класса "Б" в размере 8,7% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Облигации класса "Б" объемом 2,013 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов -...    читать дальше
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01 октября 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 04.10 по 10.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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01 октября 2021 года 17:03
Прямые инвестиции нерезидентов в компании РФ в 1-м полугодии выросли почти в 6 раз - ЦБ
Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в первом полугодии 2021 года составили $10,6 млрд, что в 5,9 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года ($1,8 млрд), следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка...    читать дальше
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01 октября 2021 года 17:02
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Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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01 октября 2021 года 16:45
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РФ в 2022 году планирует увеличить субсидии на поддержку внутренних авиаперевозок до рекордной суммы - 27,5 млрд руб., следует из внесенного в Госдуму проекта бюджета на ближайшую трехлетку.

В частности, 9,3 млрд руб. планируется направить на программу поддержки...    читать дальше
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01 октября 2021 года 16:38
Эксперты прогнозируют снижение продаж автомобилей в США в 3-м квартале на 14%
Продажи автомобилей в США в июле-сентябре, вероятно, сократились на 13-14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,3 млн, говорится в прогнозе исследовательской J.D. Power. Падение продаж в сентябре оценивается в 24-26%, до примерно 1 млн...    читать дальше
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01 октября 2021 года 16:30
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В течение ближайшей недели с 2 по 8 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

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Размер выплат

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01 октября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 8 октября ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 2 по 8 октября ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

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Размер погашения, всего

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01 октября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 2 по 8 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 102 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 2 по 8 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 102 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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01 октября 2021 года 16:29
В текущем году группа "Черкизово" планирует нарастить производство мяса птицы на 3-5%
Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, планирует в этом году увеличить производство мяса птицы на 3-5%, сообщил журналистам директор УК "Птицеводство" группы Максим Зудин в рамках мероприятия, посвященного 20-летию бренда...    читать дальше
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