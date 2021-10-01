Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3223,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1023,08 млрд руб.

1 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 октября составили по Российской Федерации 3223,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3044,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3052,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2868,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 октября составили 1023,08 млрд руб. против 875,16755 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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