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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 522 случая, это максимальное значение с 22 июля, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. За сутки умерли 887 пациентов, что является новым антирекордом по летальности за... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,9215 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 25,73 коп. и составил 72,9215... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-107 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9491% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,2% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,2% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 25-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс.... Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс.... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 24 сентября составил 14 трлн 412,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 17 сентября денежная база в России равнялась 14 трлн 539,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,87%, или на 127... На 17 сентября денежная база в России равнялась 14 трлн 539,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,87%, или на 127... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 октября ужесточает резервирование по кредитам, выданным на сделки M&A. Этот шаг направлен на дестимулирование кредитования банками вложений, не приводящих к экономическому росту, в уставный капитал компаний. ЦБ пытался провести эти изменения с конца 2017 года,... ЦБ пытался провести эти изменения с конца 2017 года,... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 октября рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство для поэтапного повышения с 7% до 10% ВВП порога средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сверх которого они могут направляться на... читать дальше

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Сбербанк с 1 октября повысил ставки по основным ипотечным программам на 0,4 процентного пункта (п.п.), по программе рефинансирования ипотеки других банков - на 0,3 п.п., следует из информации на сайте кредитной организации. Ставки по ипотеке с господдержкой, нецелевого кредита... читать дальше

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Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в сентябре 2021 года выросла на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 106,4 млн тонн, сообщила компания. Источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью компании, уточнил, что в среднем в сутки отправлялось 3... Источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью компании, уточнил, что в среднем в сутки отправлялось 3... читать дальше

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Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 октября необеспеченным потребительским кредитам, чтобы дестимулировать банки наращивать рискованное кредитование и ограничить рост долговой нагрузки населения. Ускорение потребительского кредитования в... Ускорение потребительского кредитования в... читать дальше

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ЦБ РФ 29 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,9 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 14,9 млрд рублей. В период с 7 сентября по 6 октября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -... В период с 7 сентября по 6 октября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -... читать дальше

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2021 года поднялся до 49,8 пункта с 46,5 пункта в августе, оставшись, тем не менее, ниже критической отметки, согласно исследованию IHS Markit. Данные свидетельствует о лишь незначительном ухудшении деловой конъюнктуры в... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,31 пункта (0,69%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4075,21 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 16,25 пункта (0,914%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 16,25 пункта (0,914%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В начале торгов на "Московской бирже" акции "ПИКа" упали на 11% на новостях об итогах SPO (до 1249,5 рубля за штуку) . Объем SPO "ПИКа" увеличен на 5% - с порядка 27 млн акций (4,1% уставного капитала) до почти 28,5 млн акций (4,3%), следует из сообщения компании. Цена... Объем SPO "ПИКа" увеличен на 5% - с порядка 27 млн акций (4,1% уставного капитала) до почти 28,5 млн акций (4,3%), следует из сообщения компании. Цена... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 октября по данным на начало операционного дня выросло до 202,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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