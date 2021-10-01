01 октября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Август 2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Сентябрь 2021
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Август 2021
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Июль 2021
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Сентябрь 2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Сентябрь 2021
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Август 2021
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01 октября 2021 года 11:52
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 522 случая, это максимальное значение с 22 июля, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. За сутки умерли 887 пациентов, что является новым антирекордом по летальности за... читать дальше
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01 октября 2021 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,9215 руб. По... читать дальше
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01 октября 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 25,73 коп. и составил 72,9215... читать дальше
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01 октября 2021 года 11:34
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-107 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9491% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,2% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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01 октября 2021 года 11:30
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 25-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс.... читать дальше
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01 октября 2021 года 11:18
Объем денежной базы в узком определении в России на 24 сентября составил 14 трлн 412,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 17 сентября денежная база в России равнялась 14 трлн 539,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,87%, или на 127... читать дальше
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01 октября 2021 года 11:13
ЦБ РФ с 1 октября ужесточает резервирование по кредитам, выданным на сделки M&A. Этот шаг направлен на дестимулирование кредитования банками вложений, не приводящих к экономическому росту, в уставный капитал компаний.
ЦБ пытался провести эти изменения с конца 2017 года,... читать дальше
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01 октября 2021 года 11:05
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 октября рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство для поэтапного повышения с 7% до 10% ВВП порога средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сверх которого они могут направляться на... читать дальше
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01 октября 2021 года 10:57
Сбербанк с 1 октября повысил ставки по основным ипотечным программам на 0,4 процентного пункта (п.п.), по программе рефинансирования ипотеки других банков - на 0,3 п.п., следует из информации на сайте кредитной организации. Ставки по ипотеке с господдержкой, нецелевого кредита... читать дальше
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01 октября 2021 года 10:45
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в сентябре 2021 года выросла на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 106,4 млн тонн, сообщила компания.
Источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью компании, уточнил, что в среднем в сутки отправлялось 3... читать дальше
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01 октября 2021 года 10:37
Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 октября необеспеченным потребительским кредитам, чтобы дестимулировать банки наращивать рискованное кредитование и ограничить рост долговой нагрузки населения.
Ускорение потребительского кредитования в... читать дальше
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01 октября 2021 года 10:29
ЦБ РФ 29 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,9 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 14,9 млрд рублей.
В период с 7 сентября по 6 октября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -... читать дальше
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01 октября 2021 года 10:23
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2021 года поднялся до 49,8 пункта с 46,5 пункта в августе, оставшись, тем не менее, ниже критической отметки, согласно исследованию IHS Markit. Данные свидетельствует о лишь незначительном ухудшении деловой конъюнктуры в... читать дальше
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01 октября 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 28,31 пункта (0,69%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4075,21 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 16,25 пункта (0,914%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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01 октября 2021 года 10:16
В начале торгов на "Московской бирже" акции "ПИКа" упали на 11% на новостях об итогах SPO (до 1249,5 рубля за штуку) .
Объем SPO "ПИКа" увеличен на 5% - с порядка 27 млн акций (4,1% уставного капитала) до почти 28,5 млн акций (4,3%), следует из сообщения компании. Цена... читать дальше
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01 октября 2021 года 10:07
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 октября по данным на начало операционного дня выросло до 202,2 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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