Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2585 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 65045,157 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 416,088 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4713 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,3352 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 226 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7613 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2585 руб.

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Европейские рынки акций повышались с начала торгов, к вечеру индикаторы переместились в красную зону.

Российский рынок акций, начавший торги в плюсе, завершил четверг более чем процентным ростом.

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Банк России в январе-марте 2022 года планирует провести стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования, следует из программы обследований ЦБ.

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ООО "Славянск ЭКО" серии 001Р-01 на 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка и сектор роста, говорится в сообщении биржи.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призывает не тянуть с реорганизацией или ликвидацией государственных и муниципальных унитарных предприятий до 2025 года.

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Федеральный бюджет РФ в 2021 году может быть исполнен с дефицитом 275,2 млрд рублей, или 0,2% ВВП. Такая оценка содержится в материалах к проекту федерального бюджета на последующую трехлетку, внесенному в Госдуму.

Изначально на текущий год был запланирован дефицит в...