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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2585 руб.
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30 сентября 2021 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2585 руб.

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30 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2585 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,3083 руб. Было заключено 457 сделок. Объем торгов составил 1962,84 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2885 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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