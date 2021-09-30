Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,7281 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,57 руб., максимальный - 72,945 руб. Было заключено 9816 сделок. Объем торгов составил 48268,4 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,72 руб. за доллар США.

30 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7281 руб.

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ООО "Техно лизинг" установило ставку 1-го купона 6-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей в размере 11,5% годовых, говорится в сообщении компании. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов. Размещение выпуска запланировано на 4... Размещение выпуска запланировано на 4... читать дальше

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НК "Роснефть" установила ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-08 на уровне 6,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка рассчитана в соответствии с порядком ее определения, установленным эмитентом для 9-14-го купонов. Размер ставки каждого купонного периода... Ставка рассчитана в соответствии с порядком ее определения, установленным эмитентом для 9-14-го купонов. Размер ставки каждого купонного периода... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 65045,157 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 416,088 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4713 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,3352 руб. Минимальный курс евро составил 84,0975 руб., максимальный - 84,5775 руб. Было заключено 6925... Минимальный курс евро составил 84,0975 руб., максимальный - 84,5775 руб. Было заключено 6925... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 226 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7613 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,585 руб., максимальный - 72,96 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 72,585 руб., максимальный - 72,96 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2585 руб. Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,3083 руб. Было заключено 457 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,3083 руб. Было заключено 457 сделок.... читать дальше

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АО "Главстрой" установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,25% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, он был размещен по закрытой подписке в октябре 2019 года в... Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, он был размещен по закрытой подписке в октябре 2019 года в... читать дальше

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Доходы федерального бюджета от приватизации (за исключением приватизации акций крупнейших компаний, по которым принимаются отдельные решения) в 2022-2024 году будет постепенно сокращаться вплоть до нулевого показателя в 2024 году, следует из материалов к проекту бюджета на 2022... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в плюсе, завершил четверг более чем процентным ростом. Европейские рынки акций повышались с начала торгов, к вечеру индикаторы переместились в красную зону. Европейские рынки акций повышались с начала торгов, к вечеру индикаторы переместились в красную зону. Рынки акций АТР закрылись разнонаправленно. Рынки акций АТР закрылись разнонаправленно. Фьючерсы на... Фьючерсы на... читать дальше

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Банк России в январе-марте 2022 года планирует провести стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования, следует из программы обследований ЦБ. Банки должны предоставить данные до 31 марта 2022 года. Банки должны предоставить данные до 31 марта 2022 года. В обследовании рисков рынка ипотечного... В обследовании рисков рынка ипотечного... читать дальше

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Поступления в федеральный бюджет РФ в 2022 году от повышения в этом году экспортных пошлин на зерно составят 58 млрд 674,7 млн рублей, следует из проекта бюджета. В 2023 году этот показатель увеличится до 63 млрд 063,9 млн рублей, в 2024 году - до 67 млрд 070,9 млн... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ООО "Славянск ЭКО" серии 001Р-01 на 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка и сектор роста, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призывает не тянуть с реорганизацией или ликвидацией государственных и муниципальных унитарных предприятий до 2025 года. В Нижнем Новгороде в четверг прошел региональный семинар-совещание руководителей терорганов ФАС России... В Нижнем Новгороде в четверг прошел региональный семинар-совещание руководителей терорганов ФАС России... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в 2021 году может быть исполнен с дефицитом 275,2 млрд рублей, или 0,2% ВВП. Такая оценка содержится в материалах к проекту федерального бюджета на последующую трехлетку, внесенному в Госдуму. Изначально на текущий год был запланирован дефицит в... Изначально на текущий год был запланирован дефицит в...

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Российские акции выглядят лучше большинства развивающихся рынков (EM) в свете ускорения глобальной инфляции и роста процентных ставок, свидетельствуют материалы анализа операций клиентов BCS Global Markets (BCS GM) с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", по... читать дальше

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Минфин заложил в бюджет РФ на 2022-2024 гг. поступления от акциза на сталь в общей сумме 179,45 млрд рублей, плавающего НДПИ на желруду - 114,8 млрд рублей. Как следует из материалов к проекту бюджета на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг., внесенных в четверг в... Как следует из материалов к проекту бюджета на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг., внесенных в четверг в... читать дальше

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