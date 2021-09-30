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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 84,2925 руб.
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30 сентября 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 84,2925 руб.
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30 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5312 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,2925 руб. Минимальный курс евро составил 84,22 руб., максимальный - 84,58 руб. Было заключено 3146 сделок. Объем торгов составил 18360,26 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,3025 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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30 сентября 2021 года 16:58
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В ближайшее время должны быть согласованы "дорожные карты" по реализации Национального плана развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы. Об этом сообщил в четверг замруководителя ФАС России Петр Иванов в Нижнем Новгороде на региональном семинаре-совещании руководителей... читать дальше
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0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-106 на 13 млрд 461,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.30 сентября 2021 года 16:44
Экономика США во 2-м квартале увеличилась на 6,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные Минторга США. Ранее было объявлено о подъеме на 6,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics. В 1-м... читать дальше
.30 сентября 2021 года 16:37
В Бюджетном кодексе следует закрепить размер структурного дефицита на уровне 0,5% ВВП, считают в правительстве
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.30 сентября 2021 года 16:30
Договоренность чиновников с крупным бизнесом о том, что идея так называемого "налога на дивиденды", призванного стимулировать компании направлять прибыль на капвложения, а не распределять между акционерами, будет дорабатываться, реализована: из поправок в НК РФ, внесенных... читать дальше
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Правительство РФ утвердило правила предоставления господдержки для бизнеса на внедрение российской радиоэлектронной продукции, соответствующее постановление от 27 сентября подписал премьер Михаил Мишустин. Как указано в сообщении на сайте правительства РФ, речь идет о... читать дальше
.30 сентября 2021 года 16:15
Международные резервы России на 24 сентября составили $617,9 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 17 сентября международные резервы равнялись $619,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,9 млрд, или на 0,3%. Резервы сократились под воздействием... читать дальше
.30 сентября 2021 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,66 пункта (0,509%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4079,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4093,97 (+0,88%) пункта,... читать дальше
.30 сентября 2021 года 16:13
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.30 сентября 2021 года 16:05
Правительство России в очередной раз предложило не повышать в полном объеме долю денежного довольствия, которая учитывается при расчете военных пенсий, затормозив полноценную индексацию еще на год - до 1 января 2023 года. Соответствующие поправки внесены в Госдуму... читать дальше
.30 сентября 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,16/73,43 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,16/73,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
.30 сентября 2021 года 15:57
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.30 сентября 2021 года 15:50
Законопроект о переносе на год вопроса о полной компенсации вкладов в Сбербанке б.СССР внесен в Госдуму
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который переносит на год решение вопроса об урегулировании обязательств по вкладам граждан, помещенным до 20 июня 1991 г. в Сбербанк б.СССР, а также вкладов в организации госстрахования РФ, которые были открыты гражданами до 1 января... читать дальше
.30 сентября 2021 года 15:40
Нефть продолжает дешеветь в четверг после публикации накануне доклада Минэнерго США, неожиданно показавшего первое за 8 недель увеличение запасов сырья в стране. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 мск составляла $78,08 за... читать дальше
.30 сентября 2021 года 15:30
В пятницу, 1 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 7,83 млрд руб.
В пятницу, 1 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 7,83 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
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