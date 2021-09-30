ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 октября в размере 72,6642 руб.

30 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 72,6642 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,66 коп.

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В ближайшее время должны быть согласованы "дорожные карты" по реализации Национального плана развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы. Об этом сообщил в четверг замруководителя ФАС России Петр Иванов в Нижнем Новгороде на региональном семинаре-совещании руководителей... читать дальше

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Повышение НДПИ и введение акциза на сталь в 2022-2024 гг. даст бюджету 522 млрд руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Бюджетный кодекс. "Дополнительные доходы бюджетной системы в части НДПИ и вводимого акциза на сталь жидкую в... "Дополнительные доходы бюджетной системы в части НДПИ и вводимого акциза на сталь жидкую в... читать дальше

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0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-106 на 13 млрд 461,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Экономика США во 2-м квартале увеличилась на 6,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные Минторга США. Ранее было объявлено о подъеме на 6,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics. Ранее было объявлено о подъеме на 6,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics. В 1-м... В 1-м... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Бюджетный кодекс, которыми с 2022 года на бессрочной основе закрепляется уровень структурного первичного дефицита в размере 0,5% ВВП. Проект поправок опубликован в базе данных Госдумы. Так, в статье 199, которая... Так, в статье 199, которая... читать дальше

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Договоренность чиновников с крупным бизнесом о том, что идея так называемого "налога на дивиденды", призванного стимулировать компании направлять прибыль на капвложения, а не распределять между акционерами, будет дорабатываться, реализована: из поправок в НК РФ, внесенных... читать дальше

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Правительство РФ утвердило правила предоставления господдержки для бизнеса на внедрение российской радиоэлектронной продукции, соответствующее постановление от 27 сентября подписал премьер Михаил Мишустин. Как указано в сообщении на сайте правительства РФ, речь идет о... Как указано в сообщении на сайте правительства РФ, речь идет о... читать дальше

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Международные резервы России на 24 сентября составили $617,9 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 17 сентября международные резервы равнялись $619,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,9 млрд, или на 0,3%. Резервы сократились под воздействием... По состоянию на 17 сентября международные резервы равнялись $619,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,9 млрд, или на 0,3%. Резервы сократились под воздействием... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,66 пункта (0,509%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4079,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4093,97 (+0,88%) пункта,... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии будет в очередной раз продлен еще на год - до 2024 года. Мораторий действует с 2014 года и ежегодно продлевается: 6% от зарплаты россиян в счет... Мораторий действует с 2014 года и ежегодно продлевается: 6% от зарплаты россиян в счет... читать дальше

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Правительство России в очередной раз предложило не повышать в полном объеме долю денежного довольствия, которая учитывается при расчете военных пенсий, затормозив полноценную индексацию еще на год - до 1 января 2023 года. Соответствующие поправки внесены в Госдуму... Соответствующие поправки внесены в Госдуму... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,16/73,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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На прошлой неделе количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно увеличилось на 11 тыс. - до 362 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Неделей ранее число обращений составило 351 тыс. Неделей ранее число обращений составило 351 тыс. Аналитики в среднем ожидали... Аналитики в среднем ожидали... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который переносит на год решение вопроса об урегулировании обязательств по вкладам граждан, помещенным до 20 июня 1991 г. в Сбербанк б.СССР, а также вкладов в организации госстрахования РФ, которые были открыты гражданами до 1 января... читать дальше

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Нефть продолжает дешеветь в четверг после публикации накануне доклада Минэнерго США, неожиданно показавшего первое за 8 недель увеличение запасов сырья в стране. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 мск составляла $78,08 за... Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 мск составляла $78,08 за... читать дальше

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В пятницу, 1 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 7,83 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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