30 сентября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Великобритании
|II квартал 2021
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Сентябрь 2021
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Август 2021
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Сентябрь 2021
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Август 2021
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Сентябрь 2021
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Август 2021
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Август 2021
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Сентябрь 2021
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Сентябрь 2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 19 по 25 сентября
|15:30
|Изменение ВВП США
|II квартал 2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 12 по 18 сентября
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Сентябрь 2021
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30 сентября 2021 года 09:21
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"На протяжении... читать дальше
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Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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30 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 70,32 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $624,31 млн.
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Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 5,95 млрд руб.
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Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Nasdaq Composite снизился по итогам четвертых торгов подряд, в то время как Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 увеличились.
Повышенные темпы роста потребительских цен в США... читать дальше
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