ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,7608 руб., евро - 84,8755 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 84,8755 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,03 коп.

30 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 72,7608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,25 коп.

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Расходы американцев на празднование Хэллоуина, отмечаемого 31 октября, могут достигнуть в этом году рекордного значения - $10,14 млрд, свидетельствуют результаты ежегодного опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF). В прошлом году объем затрат составлял $8,05... читать дальше

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Доллар США стабилен в паре с евро, дешевеет к иене и фунту. Долларовый индекс стабилен. "Доллар укрепился за последнее время на фоне фундаментальных изменений в политике и экономике, показавших трейдерам, что они оказались не на той стороне", - отмечает аналитик по валютному... читать дальше

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Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, достиг максимальной отметки за тринадцать лет - с сентября 2008 года. Значение индикатора в среду взлетело на 4,7% - до 5197 пунктов, сообщает Trading... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 сентября составили по Российской Федерации 3052,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2868,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре неожиданно опустился ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о спаде активности в секторе. Значение индекса уменьшилось до 49,6 пункта с 50,1 пункта в августе, свидетельствуют... Значение индекса уменьшилось до 49,6 пункта с 50,1 пункта в августе, свидетельствуют... читать дальше

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл считает, что повышенные темпы инфляции в США связаны с восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19 и не означают, что такой инфляционный режим сохранится в будущем. "На протяжении... "На протяжении... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Инвесторы анализируют порцию свежих статданных из Китая, Японии и Южной Кореи. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 мск поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng тем... Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 мск поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng тем... читать дальше

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0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-107 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Нефть дешевеет в четверг после публикации накануне доклада министерства энергетики США, неожиданно показавшего первое за восемь недель увеличение запасов сырья в стране. Согласно данным Минэнерго, коммерческие резервы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,58... Согласно данным Минэнерго, коммерческие резервы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,58... читать дальше

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Розничные продажи в Японии в августе 2021 года сократились на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Показатель впервые с февраля продемонстрировал отрицательную динамику, чему... читать дальше

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Сбербанк РФ ожидает стабилизации цен на недвижимость, сообщил старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров в ходе онлайн-конференции. "Мы сейчас в моделях по кредитованию новых проектов закладываем околонулевой рост цен. Мы, конечно, тоже понимаем, что бесконечно такой... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $213,49 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 70,32 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $624,31 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 5,95 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Nasdaq Composite снизился по итогам четвертых торгов подряд, в то время как Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 увеличились. Повышенные темпы роста потребительских цен в США... Повышенные темпы роста потребительских цен в США... читать дальше

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