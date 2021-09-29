ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 сентября в размере 72,7608 руб.

29 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 сентября, составляет 72,7608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,25 коп.

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Россия в январе-июле 2021 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 10,5% по сравнению с показателем за аналогичный отрезок 2020 года, до 629 тыс. тонн, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата). В частности, в июле импорт... В частности, в июле импорт... читать дальше

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В январе-июле т.г. объем экспорта нефти из России сократился на 10,3% по сравнению с январем-июлем 2020 года и составил 130 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В июле т.г. по... В июле т.г. по... читать дальше

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Рост цены производителей на бензин в РФ в августе 2021 года замедлился до 3,4% после повышение на 3,5% в июле, на 3,4% - в июне, незначительного повышения в мае (на 0,9%), снижения в апреле (на 0,2%), скачка в марте (на 8,2%), роста в феврале (на 3,0%) и еще более значительного... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 сентября 2021 года не изменились , следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 14 по 20 сентября) цены не изменились. С начала года бензин подорожал на %. По данным... По данным... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-июле 2021 года получили сальдированную прибыль в размере 14 трлн 368,1 млрд рублей против прибыли в 5 трлн 307,1 млрд рублей в январе-июле 2020 года, свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Таким образом показатель... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в сентябре 2021 года в добывающих производствах вырос до 0% с минус 0,7% в августе, в обрабатывающих производствах опустился до минус 1% 0,% месяцем ранее, говорится в... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 21 по 27 сентября выросли на 0,29%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 14 по 20 сентября ) цены подросли на 0,1%. С начала сентября потребительские цены увеличились на 0,49%, с начала года -... С начала сентября потребительские цены увеличились на 0,49%, с начала года -... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в миноре, завершил среду снижением индекса Мосбиржи и стабильным индексом РТС. Европейские рынки акций в среду вернулись к росту после падения накануне. Европейские рынки акций в среду вернулись к росту после падения накануне. Рынки акций АТР закрылись в основном снижением. Рынки акций АТР закрылись в основном снижением. Фьючерсы на... Фьючерсы на... читать дальше

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Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб туризму во всем мире, но некоторые страны пострадали из-за нее особенно сильно, в первой тройке таких направлений - Макао, Кипр и Малайзия, показало исследование сервиса поиска билетов Next Vacay. "Для многих стран, экономика... "Для многих стран, экономика... читать дальше

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Сбербанк планирует удерживать долю на российском ипотечном рынке не ниже 50%, сообщил вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васёв. "На текущий момент наша доля (на рынке жилья) составляет 50%, если быть точным, то в портфеле - 52%. По выдачам... "На текущий момент наша доля (на рынке жилья) составляет 50%, если быть точным, то в портфеле - 52%. По выдачам... читать дальше

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Правительство РФ до сих пор не утвердило комплекс мер по достижению долгосрочных целей РФ в космосе, что ставит по угрозу планы по развитию отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин. На совещании по развитию космической отрасли он напомнил, что в апреле правительству... На совещании по развитию космической отрасли он напомнил, что в апреле правительству... читать дальше

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В августе индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales)увеличился на 8,1% относительно предыдущего месяца, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Это первый подъем показателя за последние 3 месяца. Подъем... Это первый подъем показателя за последние 3 месяца. Подъем... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту после публикации доклада Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Данные Минэнерго неожиданно показали первое за 8 недель увеличение запасов нефти, а также менее существенный, чем предполагалось, рост резервов... Данные Минэнерго неожиданно показали первое за 8 недель увеличение запасов нефти, а также менее существенный, чем предполагалось, рост резервов... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности "Независимой страховой группы" ("НСГ") на уровне "ruA" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Основной сферой деятельности страховщика является страхование предприятий... Основной сферой деятельности страховщика является страхование предприятий... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1791 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7568 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,6225 руб., максимальный - 72,91 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,6225 руб., максимальный - 72,91 руб. Было... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4578 тыс. баррелей - до 418,542 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 193 тыс. баррелей и составили 221,809 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 193 тыс. баррелей и составили 221,809 млн баррелей,... читать дальше

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