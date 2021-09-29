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Фондовые рынки стран Западной Европы вновь демонстрируют положительную динамику в ходе торговой сессии в среду после проседания днем ранее. Инвесторы ожидают выступлений председателей центробанков США - Джерома Пауэлла, Евросоюза - Кристин Лагард, Японии - Харухико... Инвесторы ожидают выступлений председателей центробанков США - Джерома Пауэлла, Евросоюза - Кристин Лагард, Японии - Харухико... читать дальше

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В сентябре 2021 года сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне вырос до 117,8 пункта (в августе - 117,6 пункта), свидетельствуют данные Европейской комиссии. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 116,9 пункта с ранее объявленного... Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 116,9 пункта с ранее объявленного... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" 28 сентября подписал соглашение о приобретении у BP 25%-ой доли участия в геологоразведочном проекте Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) в азербайджанском секторе Каспийского моря. Как говорится в сообщении российской компании, закрытие сделки ожидается до... Как говорится в сообщении российской компании, закрытие сделки ожидается до... читать дальше

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Россия, по данным на 26 сентября, экспортировала продукции АПК на $23,148 млрд, что на 19% превышает аналогичный показатель за прошлый год, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Темпы роста несколько ускорились. Неделей ранее они составляли 18%. Наибольшие темпы... Наибольшие темпы... читать дальше

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 22 тыс. 430 случаев, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 430 в 85... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 430 в 85... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 271 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2512 руб. Минимальный курс юаня составил 11,243 руб., максимальный - 11,2699 руб. Было заключено 98 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,243 руб., максимальный - 11,2699 руб. Было заключено 98 сделок.... читать дальше

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АО "Росгеология" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций объемом 6 млрд рублей в размере 9% годовых, говорится в сообщении компании. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов. Сбор заявок проходил 28 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. В... Сбор заявок проходил 28 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. В... читать дальше

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Исключив повышение налога на прибыль для компаний с высокими дивидендами, правительство дало компаниям время на то, чтобы адаптировать свою политику к требованию социальной справедливости, сказал в интервью "Интерфаксу" президент "Норильского никеля" и владелец "Интерроса"... читать дальше

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9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-105 объемом 50 млрд рублей по цене 99,983% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,21%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,21%... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 890 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,7608 руб. По... читать дальше

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АО "ФСК ЕЭС" установило ставку 33-го купона облигаций 29-й серии в размере 7,68% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... читать дальше

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26 сентября жители Берлина смогли не только проголосовать на выборах в бундестаг ФРГ и городской сенат, но и высказать свое отношение к перспективе изъятия сотен тысяч квартир у крупных жилищных концернов и передачи их в собственность государства, а точнее, местных... читать дальше

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Правительство РФ утвердило концепцию развития оптовых продовольственных рынков (ОПР). Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в пресс-релизе кабинета министров. Концепция предусматривает формирование целостной системы ОПР, объединяющих... читать дальше

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В январе-августе 2021 года объем промышленного производства в столице вырос на 24,3%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на которого ссылается пресс-служба ведомства. По его словам, рост связан и... читать дальше

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Сегодня с открытием торгов спотовая цена газа в Европе вернулась выше уровня в $1 тыс. за тысячу кубометров после коррекции во второй половине дня вторника. Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду достигала 83,4 евро за МВт.ч,... Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду достигала 83,4 евро за МВт.ч,... читать дальше

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Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в сентябре 2021 года будут ниже "доковидного" уровня на 21,6% и составят около 7,7 млн человек, следует из прогноза перевозок, озвученного заместителем главы ОАО "Российские железные дороги" Дмитрием... читать дальше

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