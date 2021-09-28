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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2372 руб.
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28 сентября 2021 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2372 руб.

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28 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2372 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,212 руб., максимальный - 11,2892 руб. Было заключено 605 сделок. Объем торгов составил 2949,8 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2879 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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