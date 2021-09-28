Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2372 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,212 руб., максимальный - 11,2892 руб. Было заключено 605 сделок. Объем торгов составил 2949,8 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2879 руб. за юань.

28 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2372 руб.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 2-летним облигациям Альфа-банка серии 002Р-14 объемом 6 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "МСБ-Лизинг" серии 002Р-05 и включила их в третий уровень котировального списка и в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, мажоритарий АО "Концерн "Калашников") установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 в размере 9,4% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации объемом 7 млрд рублей в октябре 2017 года по... Компания разместила 10-летние облигации объемом 7 млрд рублей в октябре 2017 года по... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 65107,271 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 227,488 млрд руб., или на...

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АО "Аэрофьюэлз" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 9,9% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 28 сентября с 11:00 до... Сбор заявок проходил 28 сентября с 11:00 до... читать дальше

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Экспобанк завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды проходил 23 сентября, ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на бонды проходил 23 сентября, ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9% годовых, купоны квартальные. "Московская... "Московская... читать дальше

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ООО НПП "Моторные технологии" планирует 5 октября провести размещение 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 100 млн рублей, сообщается на сайте ИК "Риком траст", организатора выпуска. Купоны квартальные, ставки 2-20-го купона приравнены к ставке 1-го купона.... Купоны квартальные, ставки 2-20-го купона приравнены к ставке 1-го купона.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2372 руб. Минимальный курс юаня составил 11,212 руб., максимальный - 11,2892 руб. Было заключено 605 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,212 руб., максимальный - 11,2892 руб. Было заключено 605 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1505 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,8291 руб. Минимальный курс евро составил 84,5775 руб., максимальный - 85,2175 руб. Было заключено 6838... Минимальный курс евро составил 84,5775 руб., максимальный - 85,2175 руб. Было заключено 6838... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6499 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,4 руб., максимальный - 72,96 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,4 руб., максимальный - 72,96 руб. Было заключено... читать дальше

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ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) завершило размещение облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил с... Сбор заявок проходил с... читать дальше

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Рынок акций РФ развернулся к вечеру вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне проседающих внешних фондовых площадок и перешедшей к снижению нефти после обновления 3-летних максимумов. Индекс МосБиржи после обновления исторического максимума выше 4100 пунктов откатился в район... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник после первоначального роста. Подъему цен во вторник способствовало растущее беспокойство трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. "Сохраняющийся дефицит... Подъему цен во вторник способствовало растущее беспокойство трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. "Сохраняющийся дефицит... читать дальше

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает в рамках совместной рабочей группы достичь с правительством принципиальной договоренности о том, нужен ли прогрессивный налог на прибыль, учитывающий размер дивидендов и инвестиций, или нет, с учётом того, что... читать дальше

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Минсельхоз РФ подготовил изменения в правила проведения закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru. Согласно пояснительной записке, документ предусматривает... Согласно пояснительной записке, документ предусматривает... читать дальше

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Рост цен на рынке подсолнечника в недалекой перспективе закончится. Следует ждать перехода к их снижению, сообщает "СовЭкон". На прошлой неделе средние цены на подсолнечник выросли на 200 рублей, до 36 900 рублей за тонну (Европейская часть, EXW, без НДС), следует из... На прошлой неделе средние цены на подсолнечник выросли на 200 рублей, до 36 900 рублей за тонну (Европейская часть, EXW, без НДС), следует из... читать дальше

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