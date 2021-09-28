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28 сентября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2372 руб.
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28 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2372 руб. Минимальный курс юаня составил 11,212 руб., максимальный - 11,2892 руб. Было заключено 605 сделок. Объем торгов составил 2949,8 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2879 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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28 сентября 2021 года 20:45
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 2-летним облигациям Альфа-банка серии 002Р-14 объемом 6 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине... читать дальше
.28 сентября 2021 года 20:28
Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "МСБ-Лизинг" серии 002Р-05 и включила их в третий уровень котировального списка и в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше
.28 сентября 2021 года 20:15
АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, мажоритарий АО "Концерн "Калашников") установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 в размере 9,4% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации объемом 7 млрд рублей в октябре 2017 года по... читать дальше
.28 сентября 2021 года 20:00
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 сентября выросла на 0,35% и составила 65107,271 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 65107,271 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 227,488 млрд руб., или на...
.28 сентября 2021 года 19:51
АО "Аэрофьюэлз" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 9,9% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 28 сентября с 11:00 до... читать дальше
.28 сентября 2021 года 19:50
Экспобанк завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды проходил 23 сентября, ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9% годовых, купоны квартальные. "Московская... читать дальше
.28 сентября 2021 года 19:33
ООО НПП "Моторные технологии" планирует 5 октября провести размещение 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 100 млн рублей, сообщается на сайте ИК "Риком траст", организатора выпуска. Купоны квартальные, ставки 2-20-го купона приравнены к ставке 1-го купона.... читать дальше
.28 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2372 руб. Минимальный курс юаня составил 11,212 руб., максимальный - 11,2892 руб. Было заключено 605 сделок.... читать дальше
.28 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1505 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,8291 руб. Минимальный курс евро составил 84,5775 руб., максимальный - 85,2175 руб. Было заключено 6838... читать дальше
.28 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6499 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,4 руб., максимальный - 72,96 руб. Было заключено... читать дальше
.28 сентября 2021 года 19:08
ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) завершило размещение облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил с... читать дальше
.28 сентября 2021 года 18:58
Рынок акций РФ развернулся к вечеру вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне проседающих внешних фондовых площадок и перешедшей к снижению нефти после обновления 3-летних максимумов. Индекс МосБиржи после обновления исторического максимума выше 4100 пунктов откатился в район... читать дальше
.28 сентября 2021 года 18:48
Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник после первоначального роста. Подъему цен во вторник способствовало растущее беспокойство трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. "Сохраняющийся дефицит... читать дальше
.28 сентября 2021 года 18:42
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает в рамках совместной рабочей группы достичь с правительством принципиальной договоренности о том, нужен ли прогрессивный налог на прибыль, учитывающий размер дивидендов и инвестиций, или нет, с учётом того, что... читать дальше
.28 сентября 2021 года 18:19
Минсельхоз РФ подготовил изменения в правила проведения закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru. Согласно пояснительной записке, документ предусматривает... читать дальше
.28 сентября 2021 года 18:07
Рост цен на рынке подсолнечника в недалекой перспективе закончится. Следует ждать перехода к их снижению, сообщает "СовЭкон". На прошлой неделе средние цены на подсолнечник выросли на 200 рублей, до 36 900 рублей за тонну (Европейская часть, EXW, без НДС), следует из... читать дальше
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