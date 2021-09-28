Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2869,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 625,48 млрд руб.

28 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 сентября составили по Российской Федерации 2869,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2721,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3634,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3453 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 сентября составили 625,48 млрд руб. против 624,33347 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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