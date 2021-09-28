28 сентября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Сентябрь 2021
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Сентябрь 2021
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Август 2021
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Июль 2021
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Сентябрь 2021
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28 сентября 2021 года 18:48
Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник после первоначального роста.
Подъему цен во вторник способствовало растущее беспокойство трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. "Сохраняющийся дефицит... читать дальше
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28 сентября 2021 года 18:42
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает в рамках совместной рабочей группы достичь с правительством принципиальной договоренности о том, нужен ли прогрессивный налог на прибыль, учитывающий размер дивидендов и инвестиций, или нет, с учётом того, что... читать дальше
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28 сентября 2021 года 18:19
Минсельхоз РФ подготовил изменения в правила проведения закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru.
Согласно пояснительной записке, документ предусматривает... читать дальше
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28 сентября 2021 года 18:07
Рост цен на рынке подсолнечника в недалекой перспективе закончится. Следует ждать перехода к их снижению, сообщает "СовЭкон".
На прошлой неделе средние цены на подсолнечник выросли на 200 рублей, до 36 900 рублей за тонну (Европейская часть, EXW, без НДС), следует из... читать дальше
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28 сентября 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 370 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,5777 руб.
Минимальный курс доллара США составил 72,3875 руб., максимальный - 72,8425 руб. Было... читать дальше
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28 сентября 2021 года 17:59
ООО "Интерлизинг" завершило размещение облигаций серии 001Р-02 на 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 23 сентября, ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,9% годовых.
По выпуску предусмотрена... читать дальше
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28 сентября 2021 года 17:48
Договоренности бизнес-сообщества РФ с Минфином по ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и ставке акциза на сталь были зафиксированы в перечне поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам встречи с членами бюро правления РСПП, состоявшейся на прошлой... читать дальше
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28 сентября 2021 года 17:41
Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-августе увеличилась на 49,5% или в полтора раза, по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 5,6 трлн юаней, свидетельствую данные Государственного статистического управления (ГСУ).
К крупным... читать дальше
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28 сентября 2021 года 17:32
Индекс потребительского доверия в США в сентябре опустился до 109,3 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель за семь месяцев. Согласно пересмотренным данным, в июле значение индекса составило... читать дальше
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28 сентября 2021 года 17:30
ПАО "ЛК "Европлан" завершило размещение облигаций со сроком обращения 3,5 года серии 001Р-04 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,8% годовых, к... читать дальше
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28 сентября 2021 года 17:13
льфа-банк завершил размещение 2-летних облигаций серии 002Р-14 объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок проходил 21 сентября, по итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,9% годовых.
Организатором размещения выступил... читать дальше
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28 сентября 2021 года 17:11
Американский рынок акций начал торги в минусе, в том числе из-за повышения доходности гособлигаций. Также негативное влияние на настроения инвесторов оказывает подъем стоимости энергоресурсов, отмечает MarketWatch.
Инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие... читать дальше
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28 сентября 2021 года 16:48
Средства у Минфина США могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований, заявила глава ведомства Джанет Йеллен В письме лидерам Конгресса в начале сентября она заявила о том, что не может дать "точную оценку" того, когда у министерства закончатся... читать дальше
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28 сентября 2021 года 16:47
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Тойота банка и его облигаций на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления... читать дальше
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28 сентября 2021 года 16:40
Долларовый индекс достиг максимума с начала ноября прошлого года в ходе сегодняшних торгов. Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,35%,... читать дальше
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28 сентября 2021 года 16:36
8 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-104 на 12 млрд 171,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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