Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 64879,782 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 756,698 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6124 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,44 руб., максимальный - 72,82 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,44 руб., максимальный - 72,82 руб. Было заключено... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,9818 руб. Минимальный курс евро составил 84,77 руб., максимальный - 85,445 руб. Было заключено 8372 сделки.... Минимальный курс евро составил 84,77 руб., максимальный - 85,445 руб. Было заключено 8372 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 527 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2329 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1957 руб., максимальный - 11,2575 руб. Было заключено 523... Минимальный курс юаня составил 11,1957 руб., максимальный - 11,2575 руб. Было заключено 523... читать дальше

.

Туристический бизнес обратится к правительству России с просьбой о продлении до конца 2022 года отсрочки для туроператоров по возврату средств за несостоявшиеся из-за пандемии туры, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" директор ассоциации туроператоров по выездному туризму... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в понедельник хаметным ростом. при этом индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, обновил исторический максимум, превысив 4082 пункта на фоне благоприятной внешней нефтяной конъюнктуры. В Азии в понедельник динамика... В Азии в понедельник динамика... читать дальше

.

Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник заметно снизились на фоне повышения базовых процентных ставок, которое активизировалось после состоявшегося на прошлой неделе заседания ФРС США. Наибольшие потери понесли "длинные" выпуски евробондов РФ. При... читать дальше

.

Цены на нефть ускорили подъем на торгах в понедельник на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск... читать дальше

.

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в понедельник обновил исторический максимум, превысив 4082 пункта на фоне благоприятной внешней нефтяной конъюнктуры. К 17:56 мск индекс МосБиржи поднялся до 4082,69 пункта (+1,1%), индекс РТС -... К 17:56 мск индекс МосБиржи поднялся до 4082,69 пункта (+1,1%), индекс РТС -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3015 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6147 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,5 руб., максимальный - 72,7175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,5 руб., максимальный - 72,7175 руб. Было... читать дальше

.

Общий объем подлежащих страхованию вкладов с 1 января по 1 июля 2021 года увеличился на 1,2% до 39 трлн 846 млрд руб. Такие данные приводятся в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов по итогам заседание совета директоров АСВ. Также сообщается, что средний размер... Также сообщается, что средний размер... читать дальше

.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 поднимаются в понедельник, в то время как Nasdaq Composite остается в минусе. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:30 мск в понедельник поднялся на 243,73 пункта (0,7%) и составил 35041,73... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:30 мск в понедельник поднялся на 243,73 пункта (0,7%) и составил 35041,73... читать дальше

.

Совет директоров "СИБУРа" определил цену размещения дополнительных акций в 759,5 рубля в рамках покупки 50% плюс одна акция АО "ТАИФ", сообщила компания. Согласно информации компании и расчетам "Интерфакса", акции "СИБУРа" будут оплачены 8-ю пакетами акций "ТАИФа":... Согласно информации компании и расчетам "Интерфакса", акции "СИБУРа" будут оплачены 8-ю пакетами акций "ТАИФа":... читать дальше

.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс по-прежнему обеспокоен тем, что экономика не будет генерировать достаточную инфляцию в ближайшие годы. "Меня больше беспокоит то, что мы не создадим достаточной инфляции в 2023 и 2024 годах, чем... "Меня больше беспокоит то, что мы не создадим достаточной инфляции в 2023 и 2024 годах, чем... читать дальше

.

Законопроект, который по аналогии с банковским регулированием вводит понятия финансовой группы и финансового холдинга для объединений с участием некредитных финансовых организаций (НФО): негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховщиков, профессиональных участников рынка... читать дальше

.

развивающийся" кредитным рейтингам МСП банка и его выпуска субординированных облигаций, говорится в пресс-релизе агентства. "Сохранение статуса "рейтинг на пересмотре - развивающийся" по кредитным рейтингам МСП банка и его выпуска субординированного долга отражает... "Сохранение статуса "рейтинг на пересмотре - развивающийся" по кредитным рейтингам МСП банка и его выпуска субординированного долга отражает... читать дальше

.