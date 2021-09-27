27 сентября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Август 2021
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Август 2021
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Август 2021
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27 сентября 2021 года 16:37
7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-103 на 13 млрд 487,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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27 сентября 2021 года 16:26
Грузоотправители и ритейлеры в США сталкиваются с проблемами из-за ограниченного времени работы крупнейшего портового комплекса в Калифорнии, который не работает в течение нескольких часов каждый день и полностью закрыт в воскресенье, пишет газета The Wall Street... читать дальше
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27 сентября 2021 года 16:18
"НОВАТЭК" и бельгийская Fluxys отказались от проекта строительства среднетоннажного СПГ-терминала в порту Росток (Германия), сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.
В Fluxys "Интерфаксу" подтвердили данную информацию: "Действительно, Fluxys и... читать дальше
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27 сентября 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,75 пункта (0,761%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4068,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4079,14 (+1,01%) пункта,... читать дальше
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27 сентября 2021 года 16:07
Производители свинины в РФ за неделю существенно повысили цены на свою продукцию, следует из оперативных данных Минсельхоза.
Так, согласно системе мониторинга и прогнозирования продбезопасности ведомства на 22 сентября, средняя цена на свиней (в живом весе, без НДС)... читать дальше
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27 сентября 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,86/73,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
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27 сентября 2021 года 15:58
Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом", сообщило агентство Bloomberg.
Ранее венгерская сторона сообщала, что новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5... читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:49
Россия в августе экспортировала 6,08 млн тонн зерна (с учетом зернобобовых культур и поставок в Иран и Сирию), сообщает компания "ПроЗерно со ссылкой на ФТС.
Это стало абсолютным историческим максимумом. "Еще ни разу в истории зерновой индустрии России не было... читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:32
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости использовать зарубежный опыт при выработке основ стратегического планирования РФ.
"Важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе. Нужно при этом не слепо... читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:30
Во вторник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $124,48 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:30
Во вторник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 12,62 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:30
Во вторник, 28 сентября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 164,88 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:23
ООО "Авенир" 28 сентября досрочно погасит облигации 2-й серии в количестве 7 тыс. штук номиналом $100 каждая, говорится в сообщении компании.
Компания 30 марта 2016 года завершила размещение облигаций 2-й серии, реализовав выпуск на $12,3 млн. Размещение облигаций... читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:23
Стоимость федеральной программы по реконструкции, ремонту и строительству мостов и путепроводов на период 2022-2024 годов составляет 460 млрд рублей, сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Ирек Ялалов на пленарном заседании форума "Транспорт Урала" в... читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5856 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,9767 руб.
Минимальный курс евро составил 84,8025 руб., максимальный - 85,1875 руб. Было заключено 3588... читать дальше
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27 сентября 2021 года 15:10
Цены на нефть продолжают расти на фоне сокращения запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы, Brent торгуется на максимуме с октября 2018 года.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:45 мск в... читать дальше
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