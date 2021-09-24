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24 сентября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,9472 руб.
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24 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2048 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9472 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,705 руб., максимальный - 73,0875 руб. Было заключено 30343 сделки. Объем торгов составил 148895,98 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,7675 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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24 сентября 2021 года 19:15
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.24 сентября 2021 года 19:15
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