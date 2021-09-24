Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 24 сентября составил 73,0081 руб.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

24 сентября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйк российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2657 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,0081 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США вырос на 2836 пунктов.

.

Возможное введение Вашингтоном санкций против российского госдолга не навредит России, но обернется против американских инвесторов, заявил председатель комитета Госдумы VII созыва по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Очевидно, что мы не почувствуем этого решения... "Очевидно, что мы не почувствуем этого решения... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 85,6823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,83 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 73,0081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,36 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Норвегия в августе увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 4,6% относительно того же месяца прошлого года - до 2,114 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В июле производство составляло 2,035 млн б/с.... В июле производство составляло 2,035 млн б/с.... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,43 пункта (0,331%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4038,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4051,99 (0%) пункта,... читать дальше

.

Фондовые рынки стран Западной Европы снижаются в ходе торгов. На инвесторов оказывает давление ситуация с долговыми проблемами одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group. В четверг ведущее подразделение компании Hengda Real Estate выплатило... На инвесторов оказывает давление ситуация с долговыми проблемами одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group. В четверг ведущее подразделение компании Hengda Real Estate выплатило... читать дальше

.

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 сентября вырастет до $53,5 с $50,9 за тонну (эта ставка действует с 22 сентября), сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень повысится до $35,3 с $31 за тонну, на кукурузу - снизится до $46,3 с $47,8 за тонну. Размер пошлин рассчитан... Размер пошлин рассчитан... читать дальше

.

Минимальное значение за неделю (с 17 сентября по 24 сентября) - 73,7073 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2106 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,08 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 84,86/86,45 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,17/73,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,61/73,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 38 коп., средний...

.

Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в августе 2021 года упал на 23,2% к августу "доковидного" 2019 года (без учета показателей покинувшей группу "Авроры") на 23,2%, до 12,337 млрд пассажиро-километров, следует из сообщения компании. В сравнении с августом 2020 года, когда... В сравнении с августом 2020 года, когда... читать дальше

.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в пятницу предоставил банкам 120 млрд юаней ($18,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении... читать дальше

.

Расходы бюджета на трехлетний период на решение задач, обозначенных в национальных проектах и посланиях президента, увеличатся на 67% и составят 11,5 трлн рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "На все мероприятия по нацпроектам и поручения президента, данные в... "На все мероприятия по нацпроектам и поручения президента, данные в... читать дальше

.

В августе 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 268,5 тыс. руб., увеличившись на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных... читать дальше

.

Крупные банки и инвестфирмы США намереваются к концу текущего года запустить онлайн-платформу для проведения первичных размещений акций (IPO), сообщает The Wall Street Journal. Этим займется разработчик программного обеспечения Capital Markets Gateway LLC (CMG) при... Этим займется разработчик программного обеспечения Capital Markets Gateway LLC (CMG) при... читать дальше

.