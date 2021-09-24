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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 112,8 млрд руб.
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24 сентября 2021 года 10:03
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 112,8 млрд руб.
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24 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 112,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 124,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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24 сентября 2021 года 13:39
Возможное введение Вашингтоном санкций против российского госдолга не навредит России, но обернется против американских инвесторов, заявил председатель комитета Госдумы VII созыва по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Очевидно, что мы не почувствуем этого решения... читать дальше
.24 сентября 2021 года 13:32
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 85,6823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,83 коп. Это автоматическое сообщение.
.24 сентября 2021 года 13:32
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 73,0081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,36 коп. Это автоматическое сообщение.
.24 сентября 2021 года 13:24
Норвегия в августе увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 4,6% относительно того же месяца прошлого года - до 2,114 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В июле производство составляло 2,035 млн б/с.... читать дальше
.24 сентября 2021 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,43 пункта (0,331%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4038,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4051,99 (0%) пункта,... читать дальше
.24 сентября 2021 года 13:12
Фондовые рынки стран Западной Европы снижаются в ходе торгов. На инвесторов оказывает давление ситуация с долговыми проблемами одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group. В четверг ведущее подразделение компании Hengda Real Estate выплатило... читать дальше
.24 сентября 2021 года 13:06
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 сентября повысится до $53,5 за тонну, на ячмень - до $35,3 за тонну
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 сентября вырастет до $53,5 с $50,9 за тонну (эта ставка действует с 22 сентября), сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень повысится до $35,3 с $31 за тонну, на кукурузу - снизится до $46,3 с $47,8 за тонну. Размер пошлин рассчитан... читать дальше
.24 сентября 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 73,7073 руб.
Минимальное значение за неделю (с 17 сентября по 24 сентября) - 73,7073 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2106 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,08 руб. Это автоматическое сообщение.
.24 сентября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 84,86/86,45 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи упал на...
.24 сентября 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,17/73,71 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,17/73,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...
.24 сентября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 24 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,61/73,49 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,61/73,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 38 коп., средний...
.24 сентября 2021 года 12:58
Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в августе упал на 23,2% к доковидному 2019 году, вырос на 58,7% в годовом сравнении
Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в августе 2021 года упал на 23,2% к августу "доковидного" 2019 года (без учета показателей покинувшей группу "Авроры") на 23,2%, до 12,337 млрд пассажиро-километров, следует из сообщения компании. В сравнении с августом 2020 года, когда... читать дальше
.24 сентября 2021 года 12:41
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в пятницу предоставил банкам 120 млрд юаней ($18,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении... читать дальше
.24 сентября 2021 года 12:33
В ближайшие 3 года расходы бюджета на нацпроекты и задачи по посланиям президента составят 11,5 трлн руб. - Голикова
Расходы бюджета на трехлетний период на решение задач, обозначенных в национальных проектах и посланиях президента, увеличатся на 67% и составят 11,5 трлн рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "На все мероприятия по нацпроектам и поручения президента, данные в... читать дальше
.24 сентября 2021 года 12:25
В августе 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 268,5 тыс. руб., увеличившись на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных... читать дальше
.24 сентября 2021 года 12:16
Крупные банки и инвестфирмы США намереваются к концу текущего года запустить онлайн-платформу для проведения первичных размещений акций (IPO), сообщает The Wall Street Journal. Этим займется разработчик программного обеспечения Capital Markets Gateway LLC (CMG) при... читать дальше
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