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23 сентября 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,2052 руб.
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23 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2400 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,2052 руб. Минимальный курс евро составил 85,075 руб., максимальный - 85,74 руб. Было заключено 2719 сделок. Объем торгов составил 13901,66 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,1425 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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