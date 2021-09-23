ЦБ РФ установил курс евро с 24 сентября в размере 85,204 руб.

23 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 85,204 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,49 коп.

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Власти Петербурга скорректировали бюджет на этот год в связи с ростом экономических показателей, заявил сегодня губернатор города Александр Беглов на заседании правительства. "Экономика показывает уверенный рост. За полугодие индекс промышленного производства превысил... "Экономика показывает уверенный рост. За полугодие индекс промышленного производства превысил... читать дальше

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Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в сообщении ЦБ. Решение поддержали все члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC). Британский ЦБ также принял решение оставить... Британский ЦБ также принял решение оставить... читать дальше

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Добыча нефти в США в следующем году увеличится на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с), прогнозируют эксперты Bank of America (BofA). В этом случае Штаты станут страной с самым быстрым ростом производства нефти вне ОПЕК+, пишет Financial Times. В этом случае Штаты станут страной с самым быстрым ростом производства нефти вне ОПЕК+, пишет Financial Times. На долю частных... На долю частных... читать дальше

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Российская Федерация планирует увеличить взаимный товарооборот с Азербайджаном в 2024 году на 40% по сравнению с показателем 2019 года, заявил торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов. "Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым был... "Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым был... читать дальше

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Биржевые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам торговой сессий в четверг. Исключением стал только фондовый рынок Южной Кореи. Японские биржи закрыты в среду в связи с праздником осеннего равноденствия. Японские биржи закрыты в среду в связи с праздником осеннего равноденствия. Инвесторы анализируют итоги... Инвесторы анализируют итоги... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг после первоначального роста. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:22 мск в четверг составляла $75,86 за баррель, что на $0,33 (0,43%) ниже цены на закрытие предыдущей... Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:22 мск в четверг составляла $75,86 за баррель, что на $0,33 (0,43%) ниже цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде сентября не изменилось, оно осталась на уровне первой... читать дальше

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что стремительный рост цен на газ в Европе вызван ускоренным отказом от угольной генерации. Необходимо заранее просчитывать экономические последствия тех или иных шагов в процессе энергоперехода. В сентябре спотовые... В сентябре спотовые... читать дальше

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Рынок продуктов питания на растительной основе за последние три года в России вырос более чем в два раза. В июле этого года он достиг 12,016 млрд рублей, что на 16% больше, чем год назад (10,4 млрд рублей), сообщила директор департамента сonsumer panel исследовательской компании... читать дальше

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Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает, что объем перечислений в бюджет РФ в 2021 г. превысит прогнозные показатели, составив более 6 трлн рублей, сказал журналистам первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов. "В этом году мы уверенно идем к тому,... "В этом году мы уверенно идем к тому,... читать дальше

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МФК "Займер" завершил размещение 3-летних облигаций 3-й серии объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,7% годовых, купоны ежемесячные. Оферта не предусмотрена. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,7% годовых, купоны ежемесячные. Оферта не предусмотрена. По выпуску предусмотрена амортизация:... По выпуску предусмотрена амортизация:... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,94 пункта (0,098%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4034,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4058,15... читать дальше

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Норвежский Центробанк сегодня повысил ключевую процентную ставку с нулевого уровня до 0,25% годовых. Таким образом, Банк Норвегии первым из крупных мировых ЦБ приступил к подъему ставок, сниженных из-за пандемии COVID-19. В мае 2020 года, на пике пандемии, норвежский ЦБ... В мае 2020 года, на пике пандемии, норвежский ЦБ... читать дальше

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Российские нефтяные компании (НК) в январе-августе 2021 года пробурили 583,8 тыс. м разведочных скважин, что на 19,1% меньше, чем в январе-августе 2020 года. По данным "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении за рассматриваемый период снизилась на 4,3% и достигла... По данным "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении за рассматриваемый период снизилась на 4,3% и достигла...

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Минимальное значение за месяц (с 24 августа по 23 сентября) - 73,4527 руб. за доллар, максимальное значение - 74,9575 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,24 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 84,54/86,1 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал на 46...

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