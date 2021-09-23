Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3731 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 584 млрд руб.

23 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 сентября составили по Российской Федерации 3731 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3548,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3520,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3334,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 сентября составили 584 млрд руб. против 761,11496 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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