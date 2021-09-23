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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,8806 руб., евро - 85,4889 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в августе в России замедлился до 4,7%
В августе рост промпроизводства в РФ замедлился до 4,7% после 7,2% в июле, сообщил Росстат. По отношению к августу" доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,5%.
 
Правительство готовит российский вариант углеродного сбора
В правительстве приступили к проектировкам национального варианта углеродного налога – аналогичного разработанному в ЕС механизму сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам собеседников...
 
Торговые центры теряют выручку
Несмотря на отсутствие ограничений, обороты торговых центров не вернулись к допандемийному уровню. В частности, в Москве выручка ТЦ за первое полугодие 2021 года упала на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили "Известиям" в...
 
Профучастники нашли недочеты в расчете норматива достаточности
В расчете величины кредитного риска по активам, который влияет на расчет норматива достаточности капитала (НДК) профучастников, допущена ошибка, рассказали "Коммерсанту" пять топ-менеджеров брокерских компаний и два человека, близких к профильным...
 
23 сентября 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,8806 руб., евро - 85,4889 руб.

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23 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 72,8806 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,61 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 85,4889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,79 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
23 сентября 2021 года 14:26
Рост экономических показателей Петербурга позволил увеличить городской бюджет - губернатор
Власти Петербурга скорректировали бюджет на этот год в связи с ростом экономических показателей, заявил сегодня губернатор города Александр Беглов на заседании правительства.

"Экономика показывает уверенный рост. За полугодие индекс промышленного производства превысил...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 14:16
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,1%, не стал менять объем программы выкупа активов
Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в сообщении ЦБ. Решение поддержали все члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Британский ЦБ также принял решение оставить...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 14:14
Добыча нефти в США в 2022 году увеличится на 800 тыс. б/с
Добыча нефти в США в следующем году увеличится на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с), прогнозируют эксперты Bank of America (BofA).

В этом случае Штаты станут страной с самым быстрым ростом производства нефти вне ОПЕК+, пишет Financial Times.

На долю частных...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 14:05
Россия к 2025 году рассчитывает увеличить товарооборот с Азербайджаном на 40% от показателя 2019 года
Российская Федерация планирует увеличить взаимный товарооборот с Азербайджаном в 2024 году на 40% по сравнению с показателем 2019 года, заявил торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

"Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым был...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 13:57
Рынки акций Азии за исключением Южной Кореи выросли в четверг
Биржевые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам торговой сессий в четверг. Исключением стал только фондовый рынок Южной Кореи.

Японские биржи закрыты в среду в связи с праздником осеннего равноденствия.

Инвесторы анализируют итоги...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 13:49
Цены на нефть перешли к снижению
Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг после первоначального роста.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:22 мск в четверг составляла $75,86 за баррель, что на $0,33 (0,43%) ниже цены на закрытие предыдущей...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 13:46
Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 во 2-й декаде сентября осталась на уровне 6,15%
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде сентября не изменилось, оно осталась на уровне первой...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 13:38
Решетников: взлет цен на газ в Европе вызван ускоренным отказом от угольной генерации
Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что стремительный рост цен на газ в Европе вызван ускоренным отказом от угольной генерации. Необходимо заранее просчитывать экономические последствия тех или иных шагов в процессе энергоперехода.

В сентябре спотовые...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 13:29
Аналитики оценивают рост рынка растительных продуктов питания в РФ за 3 года более чем в два раза
Рынок продуктов питания на растительной основе за последние три года в России вырос более чем в два раза. В июле этого года он достиг 12,016 млрд рублей, что на 16% больше, чем год назад (10,4 млрд рублей), сообщила директор департамента сonsumer panel исследовательской компании...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 13:21
ФТС: перечисления в бюджет в 2021 г. превысят 6 трлн
Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает, что объем перечислений в бюджет РФ в 2021 г. превысит прогнозные показатели, составив более 6 трлн рублей, сказал журналистам первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов.

"В этом году мы уверенно идем к тому,...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 13:17
МФК "Займер" завершил размещение облигаций на 500 млн рублей
МФК "Займер" завершил размещение 3-летних облигаций 3-й серии объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,7% годовых, купоны ежемесячные. Оферта не предусмотрена.

По выпуску предусмотрена амортизация:...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 23 сентября растет
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,94 пункта (0,098%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4034,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4058,15...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 13:14
Банк Норвегии первым из крупных мировых ЦБ поднял ставку после пандемии
Норвежский Центробанк сегодня повысил ключевую процентную ставку с нулевого уровня до 0,25% годовых. Таким образом, Банк Норвегии первым из крупных мировых ЦБ приступил к подъему ставок, сниженных из-за пандемии COVID-19.

В мае 2020 года, на пике пандемии, норвежский ЦБ...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 13:06
Российские НК снизили проходку в разведочном бурении на 19%
Российские нефтяные компании (НК) в январе-августе 2021 года пробурили 583,8 тыс. м разведочных скважин, что на 19,1% меньше, чем в январе-августе 2020 года.

По данным "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении за рассматриваемый период снизилась на 4,3% и достигла...
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23 сентября 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 73,4527 руб.
Минимальное значение за месяц (с 24 августа по 23 сентября) - 73,4527 руб. за доллар, максимальное значение - 74,9575 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,24 руб.

Это автоматическое сообщение.
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23 сентября 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 84,54/86,1 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 84,54/86,1 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал на 46...
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