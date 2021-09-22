Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 сентября

22 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 23 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4159,94 (+2,34) руб./грамм; на серебро - 53,27 (+0,18) руб./грамм; на платину - 2272,87 (+95,75) руб./грамм; на палладий - 4562,14 (+76,09) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3945 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8182 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,655 руб., максимальный - 73,025 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,655 руб., максимальный - 73,025 руб. Было... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе уменьшились на 2% и составили 5,88 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Согласно уточненным данным, в июле перепродажи домов составили 6 млн, а не 5,99 млн, как было... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3481 тыс. баррелей - до 413,964 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3474 тыс. баррелей и составили 221,616 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 3474 тыс. баррелей и составили 221,616 млн баррелей,... читать дальше

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Вылов лососей в РФ в этом году превысил 520 тыс. тонн и стал вторым показателем после рекордного 2018 года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова. "Объем добычи к настоящему времени превысил 520 тыс. тонн, это второй показатель после... "Объем добычи к настоящему времени превысил 520 тыс. тонн, это второй показатель после... читать дальше

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Фондовые индексы США растут в ходе торгов в ожидании итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). ФРС завершает в среду двухдневное заседание, по итогам которого, как надеются эксперты, прольет свет на дальнейшую судьбу масштабной программы количественного... читать дальше

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Дефицита твердой пшеницы для производства макаронных изделий в России нет. Меры господдержки ее производителей будут расширены, сообщает Минсельхоз. "Экспорт твердой пшеницы в этом году снизился при одновременном росте объема импорта. С 1 января по 12 сентября Россия... "Экспорт твердой пшеницы в этом году снизился при одновременном росте объема импорта. С 1 января по 12 сентября Россия... читать дальше

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2 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-100 на 12 млрд 284,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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АО "Росагролизинг" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 17 сентября, ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,45% годовых Сбор заявок прошел 17 сентября, ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,45% годовых Организаторы -... Организаторы -... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 49,55 пункта (1,248%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4020,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4021,9 (+1,21%) пункта, минимальное - 3999,95... читать дальше

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) повысила прогноз роста совокупного ВВП стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2021 года до 4,1% с 3,8%. "Департамент макроэкономической политики комиссии улучшил прогноз по ВВП Союза. В 2021 году в ЕАЭС... "Департамент макроэкономической политики комиссии улучшил прогноз по ВВП Союза. В 2021 году в ЕАЭС... читать дальше

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ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть... Облигации в рамках бессрочной программы могут быть... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,25/73,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал...

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Свыше 80% россиян считают, что пандемия может повлечь потерю работы, такие результаты были получены в ходе опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир" совместно со Всероссийским союзом страховщиков (ВСС). Результаты исследования были представлены на совместной... читать дальше

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Финансирование госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в РФ в ближайшие три года сократится, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. В 2022 году финансирование составит 12 млрд 938,7... В 2022 году финансирование составит 12 млрд 938,7... читать дальше

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Правительство в 2022-2023 годах планирует выделить дополнительно 9,675 млрд рублей на достройку морского терминала по приему круизных судов в городе Пионерский Калининградской области. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку,... Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку,... читать дальше

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Россия выполняет договоры о газовых поставках в ФРГ, сообщила представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унгард. "По нашим данным, Россия выполняет существующие договоры", - сказала она журналистам в Берлине. "Сознательные нарушения договоров поставок нам неизвестны", -... читать дальше

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