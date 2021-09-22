ЦБ РФ установил курс евро с 23 сентября в размере 85,4889 руб.

22 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 85,4889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,79 коп.

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25085 с погашением 24 сентября 2025 года составила 97,875% от номинала, что соответствует доходности 7,14% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Общий объем активов китайских финансовых институтов по состоянию на конец июня составлял 371,26 трлн юаней ($57,56 трлн), увеличившись относительно той же даты прошлого года на 9,1%, свидетельствуют данные Народного банка Китая. В том числе активы банковского сектора выросли на... читать дальше

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"Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) прогнозирует в 2021 году рост продаж каучуков и снижение реализации пластиков в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом, говорится в материалах компании. Так, НКНХ в текущем году ожидает продажи каучуков в объеме 686 тыс. тонн, что... Так, НКНХ в текущем году ожидает продажи каучуков в объеме 686 тыс. тонн, что... читать дальше

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Банки часть услуг не учитывают при расчете полной стоимости кредита (ПСК), в этой части надо усиливать законодательство, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания в Совете Федерации. "В микрофинансировании жестко были ограничены... "В микрофинансировании жестко были ограничены... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Транскапиталбанку долгосрочный и краткосрочный рейтинги вероятности дефолта "В". Прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кроме того, банку были присвоены рейтинг устойчивости (VR)... Кроме того, банку были присвоены рейтинг устойчивости (VR)...

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АПК РФ с начала года по 15 сентября получил на проведение сезонных полевых работ 544,6 млрд рублей кредитов, что на 25,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 391,8 млрд рублей против 315,2 млрд рублей... В частности, Россельхозбанк выдал 391,8 млрд рублей против 315,2 млрд рублей... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 45,23 пункта (1,139%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4015,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4020,45 (+1,17%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 84,92/86,39 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,59/73,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 45 коп., средний...

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Министр экономического развития Максим Решетников указал на определенные преимущества сетевой торговли в процессе ценообразования в РФ. Вместе с тем он заявил о продолжении контроля за работой сетей с тем, чтобы они не использовали свое положение для завышения цен. "В... "В... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,29/73,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...

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Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) сегодня предоставил банкам 120 млрд юаней ($18,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 7-дневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в... Процентная ставка по 7-дневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 72,8806 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,61 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 85,4889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,79 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "РГС Банк" на уровне ruВВB+ и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный". Как говорится в сообщении агентства, рейтинг обусловлен адекватными рыночными позициями и уровнем достаточности... Как говорится в сообщении агентства, рейтинг обусловлен адекватными рыночными позициями и уровнем достаточности... читать дальше

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Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз экономического роста для стран Азии с развивающейся экономикой на 2021 год на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19). АБР ожидает повышение ВВП на 7,1% против ожидавшихся... АБР ожидает повышение ВВП на 7,1% против ожидавшихся... читать дальше

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