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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 292,4 млрд руб.
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22 сентября 2021 года 10:10
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 292,4 млрд руб.
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22 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 292,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 105,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Средневзвешенная доходность ОФЗ 25085 на аукционе – 7,14%, спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25085 с погашением 24 сентября 2025 года составила 97,875% от номинала, что соответствует доходности 7,14% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
.22 сентября 2021 года 13:49
Общий объем активов китайских финансовых институтов по состоянию на конец июня составлял 371,26 трлн юаней ($57,56 трлн), увеличившись относительно той же даты прошлого года на 9,1%, свидетельствуют данные Народного банка Китая. В том числе активы банковского сектора выросли на... читать дальше
.22 сентября 2021 года 13:42
"Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) прогнозирует в 2021 году рост продаж каучуков и снижение реализации пластиков в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом, говорится в материалах компании. Так, НКНХ в текущем году ожидает продажи каучуков в объеме 686 тыс. тонн, что... читать дальше
.22 сентября 2021 года 13:36
Банки часть услуг не учитывают при расчете полной стоимости кредита (ПСК), в этой части надо усиливать законодательство, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания в Совете Федерации. "В микрофинансировании жестко были ограничены... читать дальше
.22 сентября 2021 года 13:29
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Транскапиталбанку долгосрочный и краткосрочный рейтинги вероятности дефолта "В". Прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кроме того, банку были присвоены рейтинг устойчивости (VR)...
.22 сентября 2021 года 13:19
АПК РФ с начала года по 15 сентября получил на проведение сезонных полевых работ 544,6 млрд рублей кредитов, что на 25,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 391,8 млрд рублей против 315,2 млрд рублей... читать дальше
.22 сентября 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 45,23 пункта (1,139%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4015,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4020,45 (+1,17%) пункта,... читать дальше
.22 сентября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 84,92/86,39 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал на...
.22 сентября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 22 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,59/73,5 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,59/73,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 45 коп., средний...
.22 сентября 2021 года 13:02
Министр экономического развития Максим Решетников указал на определенные преимущества сетевой торговли в процессе ценообразования в РФ. Вместе с тем он заявил о продолжении контроля за работой сетей с тем, чтобы они не использовали свое положение для завышения цен. "В... читать дальше
.22 сентября 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,29/73,68 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,29/73,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...
.22 сентября 2021 года 12:53
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) сегодня предоставил банкам 120 млрд юаней ($18,5 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 7-дневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в... читать дальше
.22 сентября 2021 года 12:46
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 72,8806 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,61 коп. Это автоматическое сообщение.
.22 сентября 2021 года 12:46
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 85,4889 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,79 коп. Это автоматическое сообщение.
.22 сентября 2021 года 12:36
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "РГС Банк" на уровне ruВВB+ и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный". Как говорится в сообщении агентства, рейтинг обусловлен адекватными рыночными позициями и уровнем достаточности... читать дальше
.22 сентября 2021 года 12:27
Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз экономического роста для стран Азии с развивающейся экономикой на 2021 год на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19). АБР ожидает повышение ВВП на 7,1% против ожидавшихся... читать дальше
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