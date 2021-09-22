Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3520,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 761,11 млрд руб.

22 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 сентября составили по Российской Федерации 3520,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3334,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3407,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3227,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 сентября составили 761,11 млрд руб. против 765,94386 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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