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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3520,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 761,11 млрд руб.
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22 сентября 2021 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3520,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 761,11 млрд руб.

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22 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 сентября составили по Российской Федерации 3520,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3334,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3407,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3227,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 сентября составили 761,11 млрд руб. против 765,94386 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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