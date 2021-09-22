22 сентября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Июль 2021
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Сентябрь 2021
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Август 2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 сентября
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Сентябрь 2021
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22 сентября 2021 года 08:33
Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду повышаются.
Трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана Ида происходит медленнее, чем прогнозировалось, пишет The Wall Street Journal.
"Общие потери производства... читать дальше
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22 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 71,06 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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22 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 34,28 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $10,53 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 сентября 2021 года 08:28
Гигантский проект "Газпрома" и "РусГазДобычи" - комплекс переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги - может стать крупнейшим получателем средств Фонда национального благосостояния: ему запланировано выделить почти 1 трлн рублей сверх общего лимита в 1,6 трлн рублей на... читать дальше
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22 сентября 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2669 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,9349... читать дальше
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22 сентября 2021 года 08:20
Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется вслед за ценами на нефть эталонных марок.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,93-73,09 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,9625 руб. (-12,25 коп.... читать дальше
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22 сентября 2021 года 08:11
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы восстановились во вторник после сильнейшего с июля падения днем ранее, которое было отмечено на всех мировых финансовых рынках из-за накала ситуации вокруг китайского девелопера Evergrande.
Сводный индекс крупнейших... читать дальше
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22 сентября 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 73,2067 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,48 коп.
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22 сентября 2021 года 08:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 85,8568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,17 коп.
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22 сентября 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Объем промышленных заказов в Италии
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21 сентября 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63056,333 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 203,744 млрд руб., или на...
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21 сентября 2021 года 19:41
АО "Лидер-инвест" завершило размещение облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск с первоначальным объемом не менее 8 млрд рублей прошел 16 сентября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,40% годовых, в... читать дальше
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21 сентября 2021 года 19:36
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг компании RSG International Ltd (холдинговая структура группы "Кортрос") до "BBB(RU)" с "BBB-(RU)" и изменило прогноз с "позитивного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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21 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3053 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,3305 руб. Было заключено 292 сделки.... читать дальше
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21 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8991 руб.
Минимальный курс евро составил 85,58 руб., максимальный - 86,1225 руб. Было заключено 4847 сделок.... читать дальше
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