ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 85,8568 руб.

22 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 85,8568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,17 коп.

.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду повышаются. Трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана Ида происходит медленнее, чем прогнозировалось, пишет The Wall Street Journal. Трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана Ида происходит медленнее, чем прогнозировалось, пишет The Wall Street Journal. "Общие потери производства... "Общие потери производства... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 71,06 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 34,28 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $10,53 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Гигантский проект "Газпрома" и "РусГазДобычи" - комплекс переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги - может стать крупнейшим получателем средств Фонда национального благосостояния: ему запланировано выделить почти 1 трлн рублей сверх общего лимита в 1,6 трлн рублей на... читать дальше

.

На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2669 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,9349... читать дальше

.

Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется вслед за ценами на нефть эталонных марок. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,93-73,09 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,9625 руб. (-12,25 коп.... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,93-73,09 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,9625 руб. (-12,25 коп.... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы восстановились во вторник после сильнейшего с июля падения днем ранее, которое было отмечено на всех мировых финансовых рынках из-за накала ситуации вокруг китайского девелопера Evergrande. Сводный индекс крупнейших... Сводный индекс крупнейших... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 73,2067 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,48 коп.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 85,8568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,17 коп.

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Объем промышленных заказов в Италии Объем промышленных заказов в Италии ... ... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63056,333 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 203,744 млрд руб., или на...

.

АО "Лидер-инвест" завершило размещение облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск с первоначальным объемом не менее 8 млрд рублей прошел 16 сентября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,40% годовых, в... Сбор заявок на выпуск с первоначальным объемом не менее 8 млрд рублей прошел 16 сентября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,40% годовых, в... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг компании RSG International Ltd (холдинговая структура группы "Кортрос") до "BBB(RU)" с "BBB-(RU)" и изменило прогноз с "позитивного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3053 руб. Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,3305 руб. Было заключено 292 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,3305 руб. Было заключено 292 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8991 руб. Минимальный курс евро составил 85,58 руб., максимальный - 86,1225 руб. Было заключено 4847 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,58 руб., максимальный - 86,1225 руб. Было заключено 4847 сделок.... читать дальше

.