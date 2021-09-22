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22 сентября 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 85,8568 руб.
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22 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 85,8568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,17 коп.
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22 сентября 2021 года 08:33
Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду повышаются. Трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана Ида происходит медленнее, чем прогнозировалось, пишет The Wall Street Journal. "Общие потери производства... читать дальше
.22 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 71,06 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $10,53 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
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Гигантский проект "Газпрома" и "РусГазДобычи" - комплекс переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги - может стать крупнейшим получателем средств Фонда национального благосостояния: ему запланировано выделить почти 1 трлн рублей сверх общего лимита в 1,6 трлн рублей на... читать дальше
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.22 сентября 2021 года 08:20
Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется вслед за ценами на нефть эталонных марок. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,93-73,09 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,9625 руб. (-12,25 коп.... читать дальше
.22 сентября 2021 года 08:11
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы восстановились во вторник после сильнейшего с июля падения днем ранее, которое было отмечено на всех мировых финансовых рынках из-за накала ситуации вокруг китайского девелопера Evergrande. Сводный индекс крупнейших... читать дальше
.22 сентября 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 73,2067 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,48 коп.
.22 сентября 2021 года 08:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 85,8568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,17 коп.
.22 сентября 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 12:00 Объем промышленных заказов в Италии ... читать дальше
.21 сентября 2021 года 19:50
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63056,333 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 203,744 млрд руб., или на...
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АО "Лидер-инвест" завершило размещение облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск с первоначальным объемом не менее 8 млрд рублей прошел 16 сентября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,40% годовых, в... читать дальше
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.21 сентября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3053 руб. Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,3305 руб. Было заключено 292 сделки.... читать дальше
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