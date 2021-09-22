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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,2067 руб.
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Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 4,2%, сохранило прогноз по росту инвестиций на уровне 4,5%. Ведомство также повысило прогноз по инфляции до 5,8%
 
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22 сентября 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,2067 руб.

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22 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 73,2067 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,48 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду повышаются.

Трейдеры обеспокоены тем, что восстановление добычи США в Мексиканском заливе после урагана Ида происходит медленнее, чем прогнозировалось, пишет The Wall Street Journal.

"Общие потери производства...    читать дальше
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22 сентября 2021 года 08:30
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Эмитент

Выпуск

Тип погашения

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 34,28 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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22 сентября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $10,53 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $10,53 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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22 сентября 2021 года 08:28
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22 сентября 2021 года 08:20
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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2669 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,9349...    читать дальше
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22 сентября 2021 года 08:20
Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже"
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Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,93-73,09 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,9625 руб. (-12,25 коп....    читать дальше
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22 сентября 2021 года 08:11
Рынки акций Европы восстановились во вторник
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы восстановились во вторник после сильнейшего с июля падения днем ранее, которое было отмечено на всех мировых финансовых рынках из-за накала ситуации вокруг китайского девелопера Evergrande.

Сводный индекс крупнейших...    читать дальше
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22 сентября 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,2067 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 73,2067 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,48 коп.
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22 сентября 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 85,8568 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 85,8568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,17 коп.
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Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

12:00

Объем промышленных заказов в Италии

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21 сентября 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 сентября выросла на 0,32% и составила 63056,333 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63056,333 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 203,744 млрд руб., или на...
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"Лидер-Инвест" завершил размещение бондов объемом 10 млрд рублей
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21 сентября 2021 года 19:36
АКРА повысило кредитный рейтинг RSG International Ltd до "BBB(RU)", изменив прогноз на "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг компании RSG International Ltd (холдинговая структура группы "Кортрос") до "BBB(RU)" с "BBB-(RU)" и изменило прогноз с "позитивного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
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21 сентября 2021 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8991 руб.

Минимальный курс евро составил 85,58 руб., максимальный - 86,1225 руб. Было заключено 4847 сделок....    читать дальше
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