Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,2171 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,99 руб., максимальный - 73,505 руб. Было заключено 29754 сделки. Объем торгов составил 135250,28 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,02 руб. за доллар США.

21 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2171 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63056,333 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 203,744 млрд руб., или на...

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АО "Лидер-инвест" завершило размещение облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск с первоначальным объемом не менее 8 млрд рублей прошел 16 сентября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,40% годовых, в... Сбор заявок на выпуск с первоначальным объемом не менее 8 млрд рублей прошел 16 сентября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,40% годовых, в... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг компании RSG International Ltd (холдинговая структура группы "Кортрос") до "BBB(RU)" с "BBB-(RU)" и изменило прогноз с "позитивного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,8991 руб. Минимальный курс евро составил 85,58 руб., максимальный - 86,1225 руб. Было заключено 4847 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,58 руб., максимальный - 86,1225 руб. Было заключено 4847 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2171 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,99 руб., максимальный - 73,505 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,99 руб., максимальный - 73,505 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3053 руб. Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,3305 руб. Было заключено 292 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,3305 руб. Было заключено 292 сделки.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в мажоре, и завершил вторник на повышательном тренде. Европейские рынки акций демонстрировали уверенный рост с утра после падения накануне, вызванного глобальным "медвежьим" трендом ввиду накала ситуации вокруг китайского... Европейские рынки акций демонстрировали уверенный рост с утра после падения накануне, вызванного глобальным "медвежьим" трендом ввиду накала ситуации вокруг китайского... читать дальше

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Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" в 2022-2024 гг. могут составить 250,5 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту закона о федеральном бюджете РФ на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024... читать дальше

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льфа-банк установил ставку 1-го купона двухлетних бондов серии 002Р-14 объемом 6 млрд рублей в размере 7,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил 21 сентября с 11:00 до... Сбор заявок проходил 21 сентября с 11:00 до... читать дальше

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Розничный рынок овощей и фруктов в РФ в 2021 году по сравнению с прошлым годом вырастет на 3,3%, до 22,2 млн тонн, следует из презентации центра "Ясные решения" на конференции в рамках деловой программы выставки World Food в Москве во вторник. С 2015 по 2020 годы рынок... С 2015 по 2020 годы рынок... читать дальше

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Минфин РФ предлагает ввести акциз на жидкую сталь, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, внесенных министерством для рассмотрения на заседании правительства во вторник. Ставка акциза на жидкую сталь будет определяться в рублях за тонну с учетом средней за... Ставка акциза на жидкую сталь будет определяться в рублях за тонну с учетом средней за... читать дальше

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В 2022 году поступление в федеральный бюджет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде углеводородного сырья) прогнозируется в объеме 29,8 млрд руб., в 2023 году - 27,1 млрд руб., в 2024 году - 26,4 млрд... читать дальше

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Нефтяные цены перешли к снижению после существенного роста ранее в течение дня. Инвесторы оценивают вероятность сокращения спроса на топливо в мире, а также снижение поставок в США после урагана Ида, отмечает Trading Economics. Инвесторы оценивают вероятность сокращения спроса на топливо в мире, а также снижение поставок в США после урагана Ида, отмечает Trading Economics. Спрос на нефть может не... Спрос на нефть может не... читать дальше

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ТБ в рамках оферты приобрел 143 тыс. 230 биржевых облигаций серии БО-30 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. ВТБ разместил 10-летние облигации БО-30 объемом 10 млрд рублей в декабре 2014 года. По облигациям выплачиваются квартальные... ВТБ разместил 10-летние облигации БО-30 объемом 10 млрд рублей в декабре 2014 года. По облигациям выплачиваются квартальные...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2146 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,09 руб., максимальный - 73,46 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,09 руб., максимальный - 73,46 руб. Было... читать дальше

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Расходы России на национальную оборону в 2022-2024 годах составят более 10,8 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на трехлетку. "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2022 году составят 3 510 419,6 млн... "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2022 году составят 3 510 419,6 млн... читать дальше

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